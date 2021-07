Uomo disperso in mare a Rimini, ricerche in corso: a dare l’allarme il figlio di 11 anni Un uomo di 40 anni è disperso in mare al largo di Viserba di Rimini. A dare l’allarme il figlio di 11 anni questa mattina: poco prima di mezzogiorno i due erano entrati in acqua, poi all’improvviso il ragazzino non ha più visto il papà. Sul posto, la Capitaneria di porto di Rimini, insieme ai vigili del fuoco e al Reparto navale della Guardia di finanza.

A cura di Susanna Picone

A dare l’allarme è stato il figlioletto di undici anni: ha visto il papà entrare in acqua e poi sparire nel nulla. L’uomo, un quarantenne originario del Camerun e residente a Parma, risulta disperso in mare al largo di Viserba di Rimini. Secondo quanto ricostruito, insieme al figlioletto nella mattinata di oggi, mercoledì 14 luglio, poco prima di mezzogiorno, il quarantenne è entrato in acqua ma non è più tornato. Padre e figlio, secondo una prima ricostruzione, stavano facendo il bagno nello specchio d'acqua davanti al Bagno 19 a Rimini quando improvvisamente il ragazzino non ha più trovato il genitore al suo fianco. A quel punto il bambino è uscito dall'acqua e ha dato l’allarme. Alla mamma che li aspettava sulla spiaggia ha raccontato di non aver più visto il papà.

In corso le ricerche del quarantenne disperso in mare a Rimini – Sono attualmente in corso le ricerche del quarantenne disperso in mare: sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto di Rimini insieme al Reparto navale della Guardia di finanza. Finora però le ricerche hanno dato esito negativo. I militari della Guardia Costiera col battello hanno iniziato a perlustrare il tratto di mare compreso tra la battigia e le barriere soffolte mentre sono intervenuti anche i sommozzatori. Sul posto è arrivato anche un elicottero del Roan delle Fiamme Gialle.

Allarme anche a Catania, ragazzo disperso e poi ritrovato – Del pomeriggio anche un allarme dalla Sicilia. Un ragazzo risultava disperso al lungomare Plaia di Catania. È stato poi ritrovato dopo ore. Il giovane era ospite della colonia Don Bosco sul litorale della plaia, improvvisamente ha deciso di fare ritorno a piedi nella residenza che lo ospita nel centro città e dove la polizia lo ha trovato. A fare scattare le ricerche da parte della polizia e della guardia costiera, sia sulla battigia che in mare, era stato il ritrovamento dei suoi effetti personali compreso il telefono cellulare. Il mare agitato aveva fatto temere il peggio.