Uomo citofona a vicini, 17enne apre la porta e viene accoltellata sull’uscio: ragazza grave a Brindisi La diciassettenne è stata operata d’urgenza per la ferita da taglio all’addome e poi ricoverata in Terapia intensiva. L’aggressore è un 52enne del posto che soffrirebbe di problemi psichici.

A cura di Antonio Palma

Foto di repertorio

Una ragazza di 17 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Brindisi dopo essere stata accoltellata sull'uscio di casa sua da un vicino senza un apparente motivo. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi. Secondo quanto ricostruito finora, l'aggressore avrebbe suonato al campanello di casa della ragazza che avrebbe quindi aperto la porta trovandosi però di fronte l'uomo che l'ha accoltellata e si è allontanato subito dopo.

L'aggressore è un 52enne del posto che soffrirebbe di problemi psichici. Dopo l'accoltellamento, l'uomo sarebbe tornato a casa sua dove poi è stato raggiunto dai carabinieri accorsi sul posto. L'uomo quindi è stato posto in stato di fermo dai militari dell'arma con l'accusa di tentato omicidio. Al momento del fermo aveva ancora con sé l'arma usata per accoltellare la giovane vicina ma non avrebbe opposto resistenza.

La ragazzina invece è stata subito soccorsa dai parenti e poi dal personale medico del 118, giunto tempestivamente sul posto, e trasportata in codice di massima urgenza in ospedale, al "Perrino" di Brindisi. La diciassettenne quindi è stata operata d'urgenza per la ferita da taglio e poi ricoverata in Terapia intensiva. I medici si sono riservati la prognosi e giudicano le sue condizioni gravi anche se stabili. La ragazzina sarebbe stata colpita con un coltello all'altezza dell'addome.

L'aggressore pare che avesse già manifestato in passato intemperanze legate al suoi problemi psichici ma non in maniera così violenta. Le indagini da parte delle forze dell’ordine ora proseguono per capire l'esatta dinamica dei fatti e per ricostruire l’intero contesto dell’episodio che potrebbe dare un eventuale movente all’aggressione. Per questo i carabinieri stanno provvedendo ad ascoltare i residenti della zona e i testimoni dei fatti.