Uomo armato di coltello durante messa di Papa Francesco a Cipro, arrestato L’uomo, un 43enne, è stato bloccato fuori dallo stadio di Nicosia dove si svolgeva la messa, durante i controlli degli agenti. All’esterno dello stadio anche proteste contro Bergoglio.

A cura di Antonio Palma

Un uomo si è presentato armato di coltello oggi alla messa che Papa Francesco celebrava a Cipro nell’ambito degli eventi per la sua visita pastorale sull’Isola. L’uomo, un 43enne straniero, è stato bloccato immediatamente dalle forze dell’ordine e arrestato. Secondo le prime informazioni, il quarantatreenne non è riuscito nemmeno ad entrare nello stadio dove era in programma la messa ma è stato bloccato all’esterno, davanti ai cancelli, durante i controlli degli agenti. Il fermo infatti è avvenuto nella mattinata di venerdì, pochi minuti prima che la messa del Papa iniziasse. La celebrazione religiosa comunque non ha subito ripercussioni dal fatto ed è poi iniziata regolarmente come da programma alle 10 del mattino ora locale, le 11 in Italia. Secondo quanto riferito dalla polizia, ancora non è chiaro quali fossero le intenzioni dell’uomo.

L'episodio è avvenuto durante la seconda giornata del viaggio apostolico internazionale che porterà il Pontefice anche ad Atene e Mytilene-Lesvos. Si stima che alla messa celebrata stamattina da Papa Francesco al Gsp Stadium di Nicosia erano presenti circa 10.000 persone ma fuori dallo stadio si è assistito anche a proteste contro il Papa da parte di un gruppo di persone che hanno esposto striscioni, bandiere e slogan contro Bergoglio. I manifestanti hanno mostrato bandiere e striscioni greci con slogan come che recitavano “Il papa è persona non gradita”. La Polizia e le Autorità locali però li hanno tenuti a distanza dall’ingresso dello stadio affinché non ci fossero problemi durante la messa.

La visita di Papa Francesco proseguirà nel pomeriggio quando il Santo Padre incontrerà i migranti a Cipro nel corso dell’incontro ecumenico. Lo ricorda lui stesso al termine della messa nello stadio cipriota. Bergoglio ha ringraziato "per l’accoglienza e l’affetto ricevuti. A Cipro respiro l’atmosfera tipica della Terra Santa, questo mi fa bene. Fa bene incontrare comunità di credenti aperte al futuro che condividono con i migranti. Con loro trascorrerò il mio ultimo incontro in questa isola. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questa visita" ha spiegato.