Un’auto sbanda e travolge altre due vetture: morti a distanza di poche ore due coniugi nel Barese Sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altro due coniugi di Cassano delle Murge: l’uomo di 68 anni, alla guida di una Fiat Panda, è deceduto sul colpo. Sua moglie invece è morta poco dopo in ospedale. Sarebbero tre le vetture coinvolte nell’incidente avvenuto sulla statale 236 nel Barese. Secondo le prime indiscrezioni, un’auto avrebbe perso il controllo sbandando così nell’altra corsia di percorrenza e travolgendo altre due macchine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono morti sul colpo in seguito a un terribile incidente stradale che ha coinvolto tre automobili sulla strada provinciale 236 tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle. Le due persone decedute, marito e moglie, si trovavano a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, la loro vettura si è scontrata con altre due. Uno dei conducenti dei tre veicoli avrebbe perso il controllo, finendo nell'altra corsia di percorrenza. Le altre due auto sono state travolte di conseguenza. La Fiat Panda si è poi schiantata contro un muretto, causando così il decesso sul colpo di un uomo di 68 anni di Cassano delle Murge. La moglie, in auto con lui, è deceduta alcune ore dopo in ospedale.

Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia locale di Cassano per accertare la dinamica del sinistro stradale, il personale del 118 per prestare i primi soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri. Non è stata resa ancora nota l'identità delle due vittime. Sarebbero buone secondo le prime indiscrezioni le condizioni di salute degli altri due conducenti coinvolti. Per il 68enne non vi è stato nulla da fare e i soccorsi sono apparsi vani fin dall'inizio. La donna invece è stata trasportata in ospedale su disposizione del personale del 118 che ha operato le prime operazioni salvavita. Anche in questo caso, però, l'intervento tempestivo non ha purtroppo sortito gli effetti sperati. La donna è infatti deceduta in ospedale appena qualche ora dopo l'incidente nonostante l'impegno profuso dal personale medico.

Gli altri due coinvolti invece non sarebbero in pericolo di vita, ma medici e forze dell'ordine mantengono il massimo riserbo su questo dettaglio. Gli unici due decessi accertati sarebbero per il momento quello del 68enne alla guida della Fiat Panda e della sua consorte. Non sarebbe stato il loro veicolo a causare il sinistro stradale.