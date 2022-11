Una videocamera nascosta nel bagno delle donne del campus di Savona: scatta l’allarme

Uno studente del Campus universitario di Savona ha trovato una mini telecamera sotto il lavabo nel bagno delle donne. Il ragazzo ha spiegato di essere entrato perché i servizi riservati ai maschi erano chiusi: una volta dentro avrebbe notato un filo penzolare dal lavandino.

Incuriosito lo avrebbe tirato scoprendo la microcamera nascosta, puntata direttamente verso il water. "L’ho staccata e l’ho fotografata, poi ho girato la telecamera verso il muro, per evitare che potesse continuare a riprendere persone nel bagno" ha detto.

Al suo ritorno nel bagno, però, il dispositivo era scomparso.

Il tempo di uscire per avvertire qualcuno e magari segnalare l’episodio e rientrare e la minicamera non c’era più. Era stata tolta. Mi pare di aver visto un uomo che entrava nel bagno. Non mi sembrava uno studente, mi sembrava una persona più adulta".