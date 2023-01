“Una situazione di conflitto cronico” dietro l’omicidio di Teresa Spanò, maestra uccisa a Bagheria Da tempo ci sarebbero stati gravi conflitti tra madre e figlia e una “situazione di conflitto cronico” secondo quanto emerso dopo l’interrogatorio della minorenne fermata per omicidio volontario. Avrebbe ucciso a Bagheria la madre Teresa Spanò.

A cura di Susanna Picone

Teresa Spanò, maestra elementare di 55 anni, è stata trovata morta oggi nella sua abitazione su corso Butera a Bagheria, alle porte di Palermo. Un “giallo” risolto in poche ore: la donna, infatti, è stata uccisa e la responsabile sarebbe la figlia di 17 anni, che è ora in stato di fermo.

La ragazza minorenne avrebbe già confessato. La Procuratrice capo dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, al termine di un lungo interrogatorio ha disposto il fermo per omicidio volontario.

Le indagini sono svolte dagli agenti del commissariato di polizia di Bagheria con gli investigatori della Squadra mobile di Palermo. Secondo quanto emerso finora, da diversi mesi ci sarebbero stati "gravi conflitti" tra madre e figlia e una "situazione di conflitto cronico". Madre e figlia vivevano insieme, in casa c'erano solo loro due.

La 17enne avrebbe ucciso la madre all'alba di oggi dopo l'ennesima lite. Lei stessa ha chiamato la Polizia questa mattina intorno alle 8, inizialmente parlando di un suicidio della madre. Avrebbe detto che la mamma aveva ingerito delle pillole. Avrebbe perfino sostenuto che la donna aveva tentato di strangolarla, togliendosi poi la vita sopraffatta dai sensi di colpa. Nella camera da letto in effetti sono stati trovati alcuni farmaci anti depressivi.

Ma dopo non molto la ragazza è crollata davanti alla Procuratrice dei minori. Si sarebbe contraddetta più volte, nel corso del lungo interrogatorio, tanto da indurre la procuratrice a disporne il fermo con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori della squadra Mobile avevano capito subito che qualcosa nel racconto della ragazza non quadrava.

L'ultima lite tra la vittima e la figlia sarebbe scoppiata alle tre della notte scorsa. Secondo una prima ipotesi investigativa, la donna sarebbe stata strangolata ma al momento non è del tutto chiara né la dinamica né il movente del delitto.

In mattinata a Bagheria si sono svolti anche i rilievi scientifici e quelli del medico legale. Teresa Spanò insegnava in una scuola elementare nella provincia di Palermo. Era molto conosciuta e apprezzata da alunni e colleghi adesso increduli per quanto è accaduto.