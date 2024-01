Una carbonizzata, l’altra trovata in un lago di sangue: si indaga sulla morte di due donne in Sicilia Giallo a Naro, piccolo centro dell’agrigentino, per la morte di donne trovate nelle loro rispettive abitazioni. Sul posto i carabinieri e i magistrati di turno. Con ogni probabilità si è trattato di un duplice omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Due donne sono state trovate morte questa notte a Naro, piccolo centro nella provincia di Agrigento. I due corpi, stando alle prime informazioni, sarebbero stati trovati in due abitazioni diverse. Entrambe le vittime sono di nazionalità romena e una delle due è stata trovata carbonizzata. Per gli inquirenti una delle ipotesi è che entrambe siano state uccise.

La prima tragica scoperta compiuta questa notte dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio in vicolo Avenia. Qui è stata trovata la prima donna carbonizzata, una romena da tempo domiciliata a Naro. Si chiamava Maria Russ, aveva 57 anni.

Dopo un po’ è stata ritrovata la seconda donna senza vita, in un lago di sangue, in via Da Vinci. In questo caso, stando alle prime informazioni, la vittima potrebbe essere stata aggredita in strada. Delia Zarniscu il nome della seconda donna, di 58 anni. L'abitazione sarebbe a soqquadro. . Zarniscu sarebbe sposata con un uomo di Naro, così come la figlia dell'altra vittima.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Naro e del reparto operativo di Agrigento. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella. Intervenuto anche il medico legale. Le zona di vicolo Avenia e di via Da Vinci sono state transennate per permettere i rilievi degli specialisti della scientifica.

La distanza fra le due abitazioni in cui sono stati trovati i due cadaveri è di appena duecento metri. I militari stanno accertando i possibili collegamenti fra le due morti.

Al momento trapela l'informazione secondo cui sarebbero in corso presso la caserma di Naro degli interrogatori di persone ritenute sospette per la morte delle due donne. In particolare, gli inquirenti starebbero ascoltando alcuni connazionali delle due vittime che avrebbero avuto contatti ieri sera con le due donne. Non si hanno però notizie ufficiali di eventuali fermi.

"Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia. Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe romene ed entrambe naresi. Non è il momento di frasi di circostanza. Come comunità diciamo ‘no' ad ogni forma di violenza e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell'ordine e della Procura, che, sappiamo, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto. Che gli autori di questo massacro siano individuati ed assicurati alla giustizia e vengano esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa", le parole affidate a Facebook della sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara,