Il segnale degno di attenzione di natura aliena è stato pubblicato dal Guardian che ha sua volta ha ripreso il periodico Scientific American. Scienziati e astronomi del progetto Breakthrough Listen – finanziato da Stephen Hawking con 100 milioni di dollari – attraverso il telescopio Parkes in Australia hanno rilevato un fascio di onde radio proveniente dalla Proxima Centauri, la stella più vicina al sole. L'aspetto più curioso è che il segnale registrato occupa una banda molto ristretta dello spettro radio: circa 982 megaheartz, spazio privo di segnali trasmessi da satelliti e veicoli spaziali di fabbricazione umana. Sembrerebbe, quindi, un segnale frutto di attività non naturali, ma neppure riconosciuto come risultato di attività umana riconoscibile. Ha superato quindi dei test che lo rendono un degno di ulteriori analisi da parte degli studiosi che però al momento si mantengono dubbiosi sulla natura del segnale radio.

Pane per i denti degli studiosi del Breaktrough Listen, insomma, a caccia di forme di vita aliene. "Non conosciamo alcun modo naturale per comprimere l'energia elettromagnetica in un singolo contenitore di frequenza" ha affermato Andrew Siemion, direttore del Berkley Seti Research Center. "Il segnale, già osservato nel 2019, sembra essere concentrato in una singola frequenza – spiega l'astrofisico Amedeo Baldi dell'Università di Tor Vergata su Twitter -. La caratteristica è più comune ai fenomeni artificiali che naturali. Sembra il prodotto di un'attività umana non ancora identificata". In poche parole esiste un segnale che ha passato una serie di test preliminari, che non sembra naturale e che è ora oggetto di ulteriori indagini. La sua natura potrebbe rimandare agli alieni, di quelli con tanto di civiltà tecnologica. "Quanto ci scommetterei? – ha scritto – Al momento nemmeno un euro, ma sarei felice di sbagliarmi!".