Un libro per tutti i compleanni del figlio, l’addio di Laura: “Colmate suoi vuoti con parole d’amore”

A cura di Gabriella Mazzeo

"Colmate i vuoti del mio bambino con parole d'amore". Questo ha scritto Laura Lonzi nella lettera d'addio che il marito ha voluto leggere durante il suo funerale. La maestra elementare ha anche preparato i regali di compleanno per il suo piccolo Tommaso da qui fino ai prossimi dieci anni. Un libro per ogni nuova candelina spenta: questa è l'idea che la donna ha messo su carta prima di morire a causa di un tumore. La sua storia ha fatto il giro del web in poche ore: a raccontarla il marito Antonio Salerno, di 37 anni. In un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato che quell'idea nasce dalla volontà della donna di essere comunque presente nelle tappe della crescita del suo figlioletto.

"Ha voluto lasciargli classici per l'infanzia e la pre-adolescenza – ha dichiarato – e tutti hanno uno sguardo verso una crescita felice, l'educazione e la buona pedagogia. È la grandezza dell'amore di una mamma che vuole passare la vita accanto a suo figlio". Laura, come spiega il compagno, ha lasciato altre sorprese per i compleanni di Tommaso

"Ha registrato alcuni video per spiegargli l'importanza dei libri che gli stava regalando, quella della scuola, dell'amicizia e dell'amore. Ha previsto i cuori infranti e le delusioni che qualche amico potrà procurargli. Cerca di spiegargli come combatterle per essere più forte di prima. Poi gli ha chiesto di studiare, magari per diventare medico e salvare la vita a chi come lei è morto prima di veder diventare grande il proprio figlio".

Laura aveva dovuto preparare il suo bambino a quell'addio prematuro. "Lo ha fatto con dolcezza. Quando non c'era piangeva e si arrabbiava per quel destino atroce, ma poi si rialzava e cercava di trasmettere al figlio serenità. Aveva un dono, riusciva a far sentire sempre a loro agio le persone".

Il bimbo ha sperato fino alla fine in un destino diverso, ma purtroppo per lei non vi è stato nulla da fare. "Io gli ho detto che la sua mamma è diventata una stella e quella sera stessa lui ha voluto guardare il cielo in giardino insieme a me – ha spiegato ancora il padre del piccolo Tommaso -. Gli manca molto".

Durante i funerali, Antonio Salerno ha recitato una lettera che la moglie ha lasciato per familiari e amici. "Sono felice della vita che ho vissuto – recitava – voglio solo che colmiate i vuoti di Tommaso con parole d'amore".