video suggerito

Un cervo gli taglia la strada mentre è a bordo del suo scooter: morto sul colpo il 68enne Gianfranco Palma Un uomo di 68 anni è morto sul colpo dopo che un cervo gli ha tagliato la strada mentre tornava a casa di notte a bordo del suo scooter. L’uomo si trovava in vacanza in Sardegna a Is Molas di Pula. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 68 anni è morto in via Fra Nazareno a Is Molas di Pula in Sardegna dopo lo scontro in scooter con un cervo. Gianfranco Palma, così si chiamava la vittima, era originario di Salerno ma da tempo viveva a Milano. Si trovava in vacanza in una località turistica a 30 km da Cagliari e stava percorrendo la strada di via Fra Nazareno a bordo del suo scooter quando si è trovato davanti l'animale. Lo schianto è stato violentissimo e non gli ha purtroppo lasciato scampo. Secondo quanto reso noto, l'uomo stava percorrendo una via secondaria di campagna quando il cervo gli ha tagliato la strada.

Il tutto si è verificato intorno all'1.30 di notte e il 68enne è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato in aria ed essere caduto con violenza a terra. L'animale è rimasto ferito nell'impatto e poi impaurito ha ripreso la sua corsa. Alcuni passanti hanno lanciato l'alllarme al 118 dopo essersi accorti del corpo del 68enne riverso a terra. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Pula e della compagnia di Cagliari. Con loro anche i medici del 118 che hanno provato a rianimare l'uomo ma che poi hanno potuto solo constatare il suo decesso avvenuto nell'istante esatto in cui si era verificato lo scontro tra lo scooter e il cervo.

Per Palma infatti non vi è stato purtroppo nulla da fare. L'uomo era originario di Salerno ma da tanto tempo viveva a Milano per motivi di lavoro. La dinamica dell'accaduto è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto dopo l'incidente. Lo scooter, rimasto distrutto nell'impatto con l'animale, è stato subito rimosso dalla strada mentre dell'animale non si hanno ancora notizie. Stando alle prime informazioni, sembra che il cervo abbia proseguito la sua corsa nonostante le ferite riportate nell'incidente stradale.