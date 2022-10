Udine, treno travolge auto ferma al passaggio a livello e la trascina per 10 metri Un treno regionale ha travolto un’auto ferma nei pressi di un passaggio a livello a Udine. I passeggeri del convoglio sono stati soccorsi e riaccompagnati in stazione in taxi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Intorno alle 7 di questa mattina, domenica 16 ottobre, si è verificato un gravissimo incidente stradale all'altezza del passaggio a livello in via dei Prati, a Udine. Per cause in corso di accertamento, una vettura è stata travolta da un treno. Secondo quanto reso noto finora, la macchina è stata trascinata per circa 10 metri.

Sono stati subito allertati gli infermieri della Centrale Sores, Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. I sanitari sono arrivati sul posto a bordo di un'ambulanza per assistere eventuali feriti. Al momento sembra che non vi fosse nessuno all'interno della vettura al momento dell'impatto.

Illesi anche i passeggeri a bordo del treno regionale in transito, ma gli accertamenti sono ancora in corso. I vigili del fuoco hanno fatto scendere i passeggeri dal convoglio per poi disporne l'accompagnamento in stazione via taxi.

Sul posto sono accorsi anche forze dell'ordine (Polfer e carabinieri) e tecnici delle Ferrovie per effettuare tutti i rilievi del caso.

In aggiornamento