Ucciso a coltellate nel parcheggio dell’università di Perugia, svolta nelle indagini: arrestato un 21enne

Un giovane di 21 anni è stato arrestato per l’omicidio di Cumani Hekuran, il 23enne ucciso a Perugia il 18 ottobre scorso. Il ragazzo era stato colpito da una coltellata fatale in un parcheggio in seguito a una rissa scoppiata in un locale.

C’è un arresto per l’omicidio di Cumani Hekuran, il ventitreenne di origine albanese ucciso a Perugia dopo una rissa avvenuta nel parcheggio dell'università nella notte tra il 17 e il 18 ottobre scorso. A finire in manette è un ragazzo quasi coetaneo della vittima, un ventunenne.

I dettagli dell’arresto saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà questa mattina nei locali della Questura del capoluogo umbro. A quanto si apprende, l’ordinanza cautelare di custodia in carcere per il ventunenne è stata eseguita nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre.

L’omicidio di Cumani Hekuran, ventitreenne di origine albanese, risale a circa due settimane fa: il giovane viveva con la famiglia a Fabriano nelle Marche, è morto per una forte emorragia causata da una coltellata sferratagli all'altezza del torace.

Leggi anche Lite fatale a Perugia, arrestato il 18enne coinvolto nella morte di Hekuran Cumani

"Un bravo ragazzo che non cercava guai", avevano detto tutti gli amici agli investigatori della squadra mobile che li hanno interrogati dopo la rissa avvenuta nel parcheggio dell’università di Perugia. La vittima e il fratello quella sera avevano raggiunto Perugia con alcuni amici per trascorrere la serata in una discoteca della zona universitaria.

A quanto ricostruito, nel locale sarebbe scoppiata una lite tra il gruppo di Cumani e un altro gruppo di giovani residenti nella periferia perugina. Poi, nel parcheggio, l'aggressione: il 23enne è stato colpito con una coltellata fatale, per lui non c'è stato nulla da fare. Tra le prime ipotesi quella che la vittima fosse intervenuta proprio per difendere il fratello, anche lui colpito dalle coltellate e rimasto ferito a una gamba.