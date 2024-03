Ucciso a coltellate nel Foggiano, fermata la compagna: “Colpito al collo e al torace dopo lite” Svolta nell’omicidio di Vincenzo Silvestri, il 60enne di Ischitella, nel Foggiano, accoltellato a morte nel tardo pomeriggio di ieri in casa: è stata fermata la compagna. Sarebbe stata trovata accanto alla vittima che era riversa in una pozza di sangue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Svolta nell'omicidio di Vincenzo Silvestri, il 60enne di Ischitella, nel Foggiano, accoltellato a morte nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione nel centro storico della cittadina garganica.

I carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno infatti arrestato la compagna dell'uomo, su cui già nelle scorse ore si erano concentrati i dubbi degli inquirenti. La donna, 40enne romena e residente in Italia, stando alle attività investigative coordinate dalla Procura, avrebbe accoltellato il 60enne con due fendenti, colpendolo al collo e al torace. È accusata di omicidio volontario.

La presunta assassina, che aveva una frequentazione con i 60enne, è stata trovata accanto all’uomo, riverso in pozza di sangue, dal momento che uno dei fendenti ricevuto avrebbe rescisso un'arteria importante. Per tutta la notte la cittadina straniera è stata interrogata dagli inquirenti.

La vittima, invece, soccorsa dai sanitari del 118, è deceduta poco dopo per le lesioni riportate. Il delitto si sarebbe consumato al culmine di una lite ma indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo e il movente. Al momento non è noto se i militari abbiano recuperato l'arma del delitto, verosimilmente un coltello. Nell'abitazione in cui è stato compiuto l'omicidio sono stati sequestrati anche alcuni oggetti sui quali saranno svolti accertamenti.

È questo il secondo omicidio dall'inizio dell'anno nella zona del Gargano. Il primo è avvenuto nella tarda serata di sabato 3 febbraio, quando a San Giovanni Rotondo, sempre in provincia di Foggia, è stato ucciso con almeno due colpi di pistola Michele Placentino, 34 anni. Per il delitto è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi il cugino della vittima, il 50enne Michele Piano.