Uccise la convivente con nove coltellate: il 74enne Michael Whitbread sarà estradato in Italia

La Corte dei magistrati di Westminster ha ordinato l'estradizione in Italia di Michael Whitbread, 74 anni, agli arresti in Inghilterra con l'accusa di aver ucciso la convivente Michele Faiers Dawn, 66 anni, mesi fa a Casoli, in provincia di Chieti, dove i due si erano trasferiti da diverso tempo.

A dirlo è Sky News, precisando che l'estradizione è stata confermata dal Crown Prosecution Service (Cps). Whitbread ora avrà sette giorni a disposizione per presentare una richiesta di autorizzazione a ricorrere in appello contro la decisione.

La procuratrice capo di Lanciano, Mirvana Di Serio, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Chiara D’Alfonso il giudizio immediato per Whitbread e il processo in Corte d’ Assise è stato fissato il prossimo 22 novembre. Il decreto di giudizio è stato inviato urgentemente dal procuratore a Londra e al ministero di Giustizia e ufficio cooperazione giudiziaria internazionale. Le parti offese al processo saranno le figlie di Michele, Sarah, Brooke, Harriet, quindi la madre Diana, il fratello Norman e la sorella Trina.

"I nostri pensieri sono principalmente rivolti alla famiglia di Michele Faiers", ha commentato il capo dell'unità di estradizione del Cps, John Sheehan. "Chiediamo che non vi siano speculazioni sui fatti del caso che potrebbero essere oggetto di appello, e che Michael Whitbread possa ricevere un giusto processo in Italia – ha aggiunto – Questo è un eccellente esempio di come il Cps guidi la cooperazione nazionale e internazionale nel campo della giustizia penale".

L'omicidio di Michele Faiers Dawn

La 66enne Michele Faiers Dawn era stata trovata morta, nella mattinata di mercoledì 1 novembre, nella sua abitazione di Casoli, piccolo comune in provincia di Chieti, in contrada Verratti. Come confermato anche dall'autopsia eseguita sul corpo, rinvenuto in una pozza di sangue, la donna era stata uccisa con nove coltellate alla schiena e al torace in camera da letto, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2023.

Si era trasferita in Italia con il compagno da un paio di anni. A trovare il corpo della 66enne era stata un'amica che aveva chiesto aiuto ai vicini. Sarebbero stati loro ad allertare poi le forze dell'ordine. La coppia, stando a quanto scoperto da chi indaga, era molto riservata e i due erano soliti fare lunghe passeggiate in compagnia dei loro cani. Secondo chi li conosceva, i rapporti tra i due non sembravano particolarmente tesi.

Subito dopo l'omicidio, il compagno di Faiers Dawn, il 74enne Michael Whitbread, si era allontanato a bordo della sua auto. Ma la sua fuga era durata poco: era stato arrestato in Gran Bretagna dalla polizia britannica. L'uomo era stato quindi posto in custodia con l'accusa di omicidio.