Margareta Buffa ha ucciso Nicoletta Indelicata. Pertanto, la Corte d'Assise di Trapani ha condannato la 30enne all'ergastolo. La sentenza è stata emessa oggi. Il giudice ha accolto la richiesta del Pm, mentre l'avvocato di Margareta Buffa aveva chiesto l'assoluzione.

"Ormai è chiaro – ha commentato l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia Indelicato – Margareta è una escort a pagamento e nel suo giro di prostituzione voleva coinvolgere anche Nicoletta". I fatti sono avvenuti a marzo del 2019, a Marsala, in Sicilia. Nicoletta, venticinque anni, aspirante insegnante è stata uccisa con una dozzina di coltellate e poi data alle fiamme in contrada Sant'Onofrio, dove il suo corpo è stato ritrovato. Secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe stata condotta lì da Margareta, in auto, con l'inganno.

A sferrare la maggior parte delle coltellate, sarebbe stato Carmelo Bonetta, insegnante di ballo e fidanzato di Margareta, oggi condannato a trent'anni di carcere nel processo con rito abbreviato. I due fidanzati avevano agito d'accordo per assassinare Nicoletta e allontanare i sospetti da loro, tanto che dopo il delitto si erano cambiati ed erano andati a ballare in un locale notturno, per crearsi un alibi.

Adottata da una famiglia marsalese, Buffa aveva allacciato una rapporto con Nicoletta, anche lei adottata dalla Romania, salvo poi passare dall'amicizia e al rancore. Secondo alcuni testimoni Margareta aveva usato Nicoletta ‘come bancomat', fino a quando, alla fine, aveva deciso di toglierle la vita per quello che la procura ha definito un ‘astio' sedimentato da lungo tempo.