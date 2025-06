video suggerito

Uccise con un pugno l’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga: 20enne condannato a 12 anni 12 anni di reclusione al 20enne Samuele Battistella per aver ucciso con un pugno a Udine l’imprenditore giapponese Shimpei Tominaga, 56 anni: il nipponico aveva provato a sedare una rissa tra due gruppi, 2 anni di carcere per altri due giovani. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Samuele Battistella, ragazzo di 20 anni originario di Mareno di Piave, in provincia di Treviso, è stato condannato per aver ucciso con un pungo Shimpei Tominaga, imprenditore giapponese di 56 anni morto a Udine. Il giovane dovrà scontare una pena di 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale.

L'episodio risale alla notte del 21 giugno dell'anno scorso, quando, intorno alle 3:30, il nipponico si trovava in compagnia di un amico al "Buonissimo Kebab" di via Pelliccerie. L'imprenditore, stando a quanto ricostruito, stava cercando di sedare una rissa scoppiata tra due gruppi di ragazzi all'interno del locale.

Una lite sfociata in un pestaggio, che ha visto far fronte comune Battistella insieme a due ragazzi di Conegliano Veneto: si trattava del 20enne Daniele Wedame e del 22enne Abdallah Djouamaa. A partecipare alla zuffa anche due cittadini ucraini residenti a Pescara, Ivan Boklac di 29 anni e Oleksandr Vitaliyovjch Petrov di 31 anni.

Dopo aver allontanato i tre italiani, Tominaga venne colpito da un violento pugno da Battistella, colpo che lo ha steso a terra e non gli ha lasciato scampo. L'uomo è morto dopo quattro giorni in ospedale.

Durante il processo, il pubblico ministero Laura Collini aveva chiesto altre due condanne, rispettivamente 12 anni per Djouamaa e 10 anni per Wedame. Nonostante ciò, il giudice non ha riconosciuto loro lo stesso reato contestato a Battistella e ha condannato i due giovani a una pena di 2 anni per lesioni aggravate.

Tominaga era una persona nota e apprezzata a Udine, tanto che, alla notizia della sua morte, il sindaco Alberto Felice De Toni aveva indetto il lutto cittadino. L'imprenditore era nato in Giappone, ma fin da piccolo aveva vissuto in Italia, dedicandosi a commercializzare i cartoni animati giapponesi nel nostro Paese insieme al padre.