in foto: Immagine da Facebook.

Salvatore Carfora, l'uomo che ieri ha assassinato in strada l'ex Sonia Maggio, mentre passeggiava con il fidanzato, è stato arrestato. Il 39enne, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stato fermato nel centro di Otranto, dove si era rifugiato durante la sua fuga. È stato arrestato dalla polizia e condotto in commissariato. È accusato di omicidio volontario.

Ieri sera la macabra scena. Mentre era con il fidanzato a fare compere in via Pascoli, nel paesino di Specchia Gallone (Lecce), Sonia è stata aggredita dal Carfora e colpita con diversi fendenti: al collo, al volto, alla nuca. A nulla sono valsi i tentativi di fermare l'aggressore, Carfora ha portato a compimento il suo piano, lasciando la vittima riversa nel suo sangue e poi si è dato alla fuga. Sgomenti, i passanti hanno cercato di prestare soccorso alla ragazza, ma come i medici avrebbero confermato di li a poco, non c'era niente da fare per lei. Dopo il delitto Carfora si è dato alla fuga. È stato fermato mentre, a piedi, cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento.

Salvatore Carfora, 39 anni, originario di Torre del Greco, era letteralmente ossessionato da Sonia. Dopo la fine della loro relazione aveva continuato a seguirla, importunarla, minacciarla, soprattutto in presenza del nuovo fidanzato, coetaneo di Sonia. Per questo, secondo le ipotesi investigative, Carfora avrebbe guidato fino alla cittadina del Salento per mettere a segno la sua vendetta, armato di coltello. Già noto alle forze dell’ordine, Carfora aveva lasciato l’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa (Caserta) lo scorso 19 giugno.