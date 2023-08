Uccisa dall’ex fidanzato: Celine l’aveva già denunciato due mesi fa per maltrattamenti Celine Frei Matzhol, la 21enne uccisa a coltellate a Silandro (Bolzano) dal suo ex fidanzato, Omer Cim, due mesi fa aveva presentato denuncia ai carabinieri per reati legati al codice rosso.

A cura di Davide Falcioni

, in particolare perché spaventata dai continui abusi subiti. A renderlo noto Dunja Tassiello, assessora del comune trentino: "Tutti sapevamo che Celine veniva maltrattata dal compagno. Lui era violento, alzava spesso le mani, e se la gente mormora qualcosa di vero ci sarà. Infatti io ho raccolto un po' di informazioni".

L'assessora ha aggiunto: "Ovviamente non si può fare degli stranieri tutta l'erba un fascio, ma quando queste persone entrano nel nostro Paese bisognerebbe chiarire il rispetto che noi abbiamo verso le donne. C'è poi il discorso delle carceri piene, quindi l'appello che facciamo alla politica è di realizzare nuove strutture affinché possa esserci la certezza delle condanne, perché poi magari può subentrare la seminfermità mentale e dopo pochi anni la persona viene messa in libertà. Questo è un problema, la comunità è arrabbiata perché la certezza della pena dovrebbe essere un deterrente. Una violenza simile è inaccettabile, questa povera ragazza aveva tutta la vita davanti a sé. Siamo a terra, senza parole e ho chiesto al sindaco di proclamare il lutto cittadino per solidarietà alla famiglia".

Omer Cim, il giovane di 28 anni accusato del delitto e ora detenuto nel carcere di Bolzano, non ha spiegato i motivi del suo gesto né della sua fuga verso i confini dell’Austria ma l’ipotesi prevalente è che il femminicidio sarebbe da ricondurre al suo accanimento dei confronti della ragazza che lo aveva lasciato. I due, entrambi impiegati del settore alberghiero in strutture ricettive della zona, avevano formato una coppia per alcuni mesi ma lei infine aveva deciso di andarsene, a quanto pare perché lui era troppo possessivo e geloso e non di rado l'aveva maltrattata.