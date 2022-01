Uccide uomo a bastonate dopo lite, arrestato dai carabinieri a Misano Adriatico L’omicidio è avvenuto prima dell’alba di oggi nella zona del depuratore di Misano Adriatico. Il presunto autore arrestato dai carabinieri di Riccione.

A cura di Antonio Palma

Efferato delitto nelle scorse ore nel Riminese dove un uomo è stato ucciso a bastonate e lasciato cadavere a terra a Misano Adriatico. Il delitto è avvenuto prima dell’alba di oggi nella zona del depuratore di Misano Adriatico, sulla riviera Romagnola. Autore del delitto sarebbe un cittadino straniero arrestato nella prima mattinata di oggi, mercoledì 12 gennaio, dai carabinieri di Riccione. L’uomo è stato condotto dai militari dell'Arma in caserma per essere interrogato dal pm di turno che è stato informato dai fatti: deve rispondere di omicidio. La vittima del delitto è un cittadino italiano trovato già cadavere in una pozza di sangue nell'area dove trovano riparto diverse persone in difficoltà economiche. Al momento sconosciuti i motivi dell’assassino che è avvenuto prima dell’alba di oggi ma i carabinieri stanno indagando per ricostruire la vicenda.

Secondo quanto ricostruito finora, prima dell'omicidio ci sarebbe stata una lite tra vittima e assassino. La vittima, un 50enne italiano residente in un'abitazione concessa in uso su area comunale, sarebbe stata colpita a più riprese alla testa con un corpo contundente, probabilmente una mazza di legno o una spranga di ferro, fino alla morte. Ad ucciderlo sarebbe stato un altro residente della zona, poi arrestato. Ad allertare le forze dell'ordine, intorno alle 6 di oggi, sono stati altri residenti del posto allarmati dalle urla della vittima. All'arrivo dei carabinieri per l'uomo non c'era più nulla da fare: l'assassinio era ancora sul posto ed è stato subito bloccato.