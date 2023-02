Uccide la suocera a coltellate, dopo il delitto si è seduta sul corpo per fumare una sigaretta Una donna di 32 anni ha ucciso la suocera in casa a Pietraperzia (Enna) e poi si è seduta sul suo corpo per fumare una sigaretta. Il marito: “Soffre di depressione, ma amo mia moglie. Per lei ho fatto di tutto”

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un litigio in famiglia è culminato in un omicidio a Pietraperzia, in provincia di Enna. Una donna di 32 anni ha aggredito con un'arma da taglio la suocera 62enne Margherita Margani nella mattinata di sabato 4 febbraio. Il delitto è avvenuto nell'appartamento della vittima e la 32enne è stata fermata poco dopo dai carabinieri che stanno conducendo le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, Laura Di Dio si sarebbe recata a casa della suocera con la quale litigava spesso e, una volta entrata nell'appartamento, l'ha aggredita in cucinacon un'arma da taglio, probabilmente un coltello o un paio di forbici. Dopo l'omicidio, Di Dio si sarebbe seduta a cavalcioni sul cadavere della suocera per fumare una sigaretta.

Il marito della 32enne fermata, figlio della vittima, avrebbe riferito di alcuni problemi di depressione della compagna. "Non voleva curarsi, da un anno e mezzo vivevamo l'inferno. Ho fatto di tutto per lei, anche quando ha iniziato a manifestare i disturbi depressivi. Si alzava di notte e dormiva pochissimo, mangiava quando aveva voglia. Abbiamo consultato un medico ma non prendeva medicine. Da tempo non la lasciavo più da sola con i nostri figli perché temevo potesse fare loro del male. In questi ultimi giorni avevo pensato di rivolgermi a uno specialista. Io però amo mia moglie".

La storia familiare racconterebbe una realtà ben diversa. Nel 2018, infatti, la 32enne era stata coinvolta in una sparatoria nata dopo un litigio in casa. Christian Arnone, fratello del compagno della donna, era infatti intervenuto durante una discussione per difenderla da una serie di maltrattamenti subiti mentre era incinta.

La comunità di Pietraperzia è scossa da quanto accaduto alla 62enne Margherita Margani. "La conoscevo personalmente, era una persona tranquilla e socievole" ha affermato il sindaco del paese, Salvuccio Messina.