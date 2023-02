Uccide la suocera a coltellate a Enna, il marito: “Era depressa ma non voleva curarsi, io la amo” Parla il marito di Laura Di Dio, la 32enne che ha ucciso a coltellate la suocera, la 62enne Margherita Margani a Pietraperzia, nell’Ennese: “Era depressa. Avevamo consultato un medico, ma lei non prendeva le medicine. Io la amo”.

A cura di Ida Artiaco

"Mia moglie soffriva di depressione. Non voleva curarsi, ma da un anno e mezzo vivevamo nell'inferno. Io la amo". Così Francesco Arnone, il marito di Laura Di Dio, 32 anni, fermata oggi con l'accusa di aver ucciso la suocera, la 62enne Margherita Margani a Pietraperzia, nell'Ennese.

Secondo l'uomo, "la tragedia di oggi non c'entra nulla con quanto successo qualche anno fa con mio fratello Christian". Il riferimento è ad un episodio verificatosi nel 2018, quando la sua famiglia si era resa protagonista di una sparatoria tra fratelli: Christian, fratello di Francesco, era intervenuto per difendere la cognata Laura, maltrattata dal marito mentre era incinta.

L'uomo, che racconta che da mesi non lasciava più i suoi figli con la moglie per paura che potesse fare del male ai bambini, ha aggiunto di avere fatto di tutto per la donna, anche dopo che, un anno e mezzo fa, aveva cominciato a manifestare disturbi depressivi. "Si alzava di notte, dormiva pochissimo e mangiava quando aveva voglia. Avevamo consultato un medico, ma lei non prendeva le medicine. Nei giorni scorsi avevo proprio pensato di rivolgermi a uno specialista", ha affermato.

Le indagini vanno avanti a tutto campo per accertare la dinamica dell’omicidio e il contesto familiare in cui sarebbe maturato. Nuora e suocera abitavano accanto, due case piene di telecamere, le cui immagini sono ora al vaglio degli investigatori.

Secondo una prima ricostruzione Margherita Margani aveva invitato la nuora a prendere un caffè a casa sua. Poi, sarebbe scoppiato un litigio sfociato nel dramma. La 32enne avrebbe colpito con un'arma da taglio, probabilmente un coltello e una forbice, poi, la 32enne si è seduta a cavalcioni sul corpo della donna fumando una sigaretta. È questa la scena che si è trovato davanti il marito della vittima quando è rientrato a casa.