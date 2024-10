video suggerito

Ubriaco con la Google Car: si schianta contro un'auto e poi urina davanti ai carabinieri. Patente ritirata I fatti sono avvenuti a Castello di Aviano, in provincia di Pordenone. L'uomo non era al lavoro quando alla guida della macchina Google Maps, di quelle utilizzate per fotografare il territorio, si è schiantato contro una Fiat Uno: è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore.

A cura di Biagio Chiariello

Con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito per la guida, si è messo al volante di un’auto attrezzata da Google Street View per fotografare le strade. Così ha finito per scontrarsi frontalmente con un veicolo che procedeva nella direzione opposta. L'incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 52 a Castello di Aviano, in provincia di Pordenone.

Va detto che l'uomo, un 38enne residente a Fontanafredda, non stava lavorando domenica 13 ottobre, quando, alla guida della sua Honda Civic, si è scontrato con una Fiat Uno condotta da un 57enne. Per liberare quest'ultimo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: grazie all'uso di un divaricatore e di cesoie oleodinamiche, hanno creato un varco tra le lamiere, riuscendo a estrarre l'uomo in collaborazione con il personale sanitario.

Il 38enne si è poi messo a urinare nella vegetazione, nonostante la presenza dei carabinieri di Polcenigo, giunti sul posto per i rilievi del caso. Sottoposto ad alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Oltre al ritiro della patente e alla denuncia penale, è stato multato per atti contrari alla pubblica decenza.

Il 38enne è stato successivamente preso in carico per le cure necessarie. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sono state raccolte testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso, la Polstrada ha chiuso il tratto di strada in entrambi i sensi di marcia. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’area circostante, ripristinando le condizioni di sicurezza per i viaggiatori.