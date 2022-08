Turista 21enne precipita da piazzale Michelangelo a Firenze: ricoverato in gravi condizioni Turista 21enne precipita da un’altezza di 10 metri dopo una serata trascorsa con gli amici a Firenze. Il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un turista inglese di 21 anni è precipitato la notte scorsa da piazzale Michelangelo, a Firenze. Il giovane è attualmente ricoverato presso l'ospedale di Careggi.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito dalla polizia, aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici con i quali aveva deciso di venire in vacanza in Italia. Complice il consumo di alcolici, il 21enne avrebbe deciso di lanciarsi in un gioco pericoloso insieme alla comitiva e si sarebbe sporto dalla balaustra del piazzale, cadendo nel vuoto.

L'ipotesi del consumo di alcolici da parte del 21enne sarà verificata dalle forze dell'ordine durante gli accertamenti di rito. Quella di un gioco finito male sembra essere la pista più accreditata. Il giovane sarebbe caduto per sbaglio, precipitando così da un'altezza di 10 metri. A dare l'allarme, gli amici che erano insieme a lui.

Il gruppo di ragazzi è stato il primo a soccorrerlo. Ad aiutare anche alcuni passanti, che si sono inginocchiati accanto alla vittima per offrire assistenza immediata.

Saranno ora le forze dell'ordine a ricostruire la dinamica dei fatti. Gli agenti non escludono alcuna pista, ma per il momento la più accreditata sembra essere quella di un gioco con gli amici finito male.

I militari ascolteranno la versione degli amici presenti al momento della tragedia nel tentativo di delineare con esattezza cosa sia accaduto durante la notte.

Sono ancora poche le notizie sulle condizioni di salute del giovane: per il momento resta ricoverato in prognosi riservata. Ancora sconosciuta la sua identità.

Piazzale Michelangelo è il belvedere più famoso di Firenze e anche uno dei più famosi nel nostro Paese. Il piazzale si trova a 104 metri sul livello del mare ed è meta obbligata per i turisti da ogni parte del mondo che scelgono l'Italia come meta per le vacanze.