Trovato un corpo in mare a Vibo Valentia, è Gabriele Alessadria: il 23enne era scappato lasciando un biglietto Alessandria era scomparso il pomeriggio del 17 agosto, secondo le prime ricostruzioni avrebbe lasciato un biglietto, che è stato ritrovato negli indumenti abbandonati sugli scogli, per spiegare ai familiari le ragioni dell'allontanamento.

A cura di Elisabetta Rosso

Gabriele Alessandria, 23 anni, era scomparso il 17 agosto. Oggi la Guardia Costiera ha recuperato il suo corpo a largo della costa Vibonese. Il ragazzo, residente nella frazione Portosalvo, a Vibo Valentia, sarebbe morto per annegamento, le cause del decesso potranno essere confermate però solo dopo l'autopsia. La segnalazione è arrivata da alcune persone sulla riva che hanno visto una sagoma galleggiare tra Vibo Marina e Bivona. La pattuglia della Guarda Costiera è arrivata sul posto dopo l'allarme, ha recuperato il cadavere che è stato portato a Vibo Marina. Le forze dell'ordine hanno poi confermato l'identità.

Alessandria era scomparso il pomeriggio del 17 agosto, secondo le prime ricostruzioni avrebbe lasciato un biglietto, che è stato ritrovato negli indumenti abbandonati sugli scogli, per spiegare ai familiari le ragioni dell’allontanamento. Il ragazzo è stato avvistato per l'ultima volta nella frazione di Bivona, non lontano dal luogo del ritrovamento, mentre guidava una bicicletta di colore nero, marca Graziella. Alcuni passanti sostengono di averlo visto anche a bordo di un pedalò nel tratto di mare dove poi è stato rinvenuto il corpo. In seguito alle segnalazioni, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha schierato la sua squadra di sommozzatori e motovedette per monitorale il litorale e cercare il ragazzo nei luoghi segnalati.

A lanciare l'allarme della scomparsa è stata la famiglia, che dopo aver aspettato il rientro di Alessadria, la sera del 17 agosto, ha chiamato preoccupata le forze dell'ordine. Il fratello ha anche lanciato un appello sui social: "Aiutateci a ritrovarlo" ha scritto, pubblicando la foto del ragazzo e chiedendo di condividerla per aiutare a ritrovarlo. Alessandria lavorava nel ristorante "La Rosa dei Venti", che si trova a Bivona. Sembra che avesse tentato di fuggire più volte in passato. Era però sempre tornato nel giro di poche ore, ha spiegato la famiglia.