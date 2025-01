Trovato morto nell’auto carbonizzata dell’ex moglie a Riccione: si indaga

video suggerito

Intorno alle 3 della scorsa notte, i carabinieri di Riccione sono stati chiamati per spegnere il rogo di un'automobile parcheggiata in strada in Valconca. I militari si sono recati sul luogo indicato da un cittadino nella telefonata al 112 in compagnia dei vigili del fuoco di Rimini. Una volta spento l'incendio, i carabinieri si sono accorti che nell'abitacolo di quella vettura, dal lato del guidatore, vi era il corpo carbonizzato di una persona.

Le indagini hanno permesso di individuare la vittima dell'incendio diverse ore dopo il fatto, mantenendo aperte tutte le ipotesi investigative. Secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri, la persona morta nell'incendio era l'ex marito dell'intestataria della vettura, una donna che vive poco lontano dal luogo dell'incidente.

Per risalire all'identità della proprietaria della vettura è stata fondamentale la targa dell'auto, che ha permesso di individuare un nome e un cognome per quella macchina incendiata. Per un'ulteriore iniziale ricostruzione della dinamica, i carabinieri hanno analizzato le telecamere di videosorveglianza della zona che hanno permesso di escludere la responsabilità di terzi nell'innesco del rogo.

Per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente sarà necessario attenere il termine degli approfondimenti da parte dei militari. La vittima sarebbe un 51enne del luogo. Sul cadavere dell'uomo è stato disposto l'esame autoptico e quello del Dna per riscontrarne con assoluta certezza l'identità.

Le forze dell'ordine hanno raccolto la testimonianza anche dell'ex moglie del 51enne per capire se vi fossero tra i due problemi tali da spingere l'uomo a un gesto estremo. Sull'indagine vige per il momento il massimo riserbo e si continua ad indagare per ricostruire quanto avvenuto durante la scorsa notte.