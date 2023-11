Trovato morto in casa con tagli al collo a Piacenza: arrestato coinquilino 21enne per omicidio È stato arrestato e si trova in carcere, accusato di omicidio volontario, Emanuele Carella, 21 anni, collega e coinquilino di Paolo Troccola, l’operaio di 57 anni, trovato morto ieri con il volto tagliato in un appartamento a Niviano (Piacenza). Disposta l’autopsia.

A cura di Ida Artiaco

C'è un arresto relativo alla morte di Paolo Troccola, 57enne originario di Foggia, trovato morto ieri con il volto tagliato – e vetri nelle ferite profonde – in un appartamento a Niviano di Rivergaro (Piacenza) dove viveva per lavoro da anni. È stato trasferito in carcere nelle scorse ore, accusato di omicidio volontario, Emanuele Carella, 21 anni, collega e coinquilino della vittima.

Secondo quanto riporta il quotidiano Libertà, un altro collega di Paolo, che di professione faceva l'operaio, e che era stato ascoltato a lungo dai carabinieri, risulta indagato per favoreggiamento.

Il 21enne, ieri raggiunto dai familiari e dall'avvocata Ilaria Zedda, è stato interrogato per tutta la mattina in caserma a Piacenza. Sarà valutato dagli investigatori anche se giovedì sera gli operai fossero ubriachi. L'allarme era scattato poco prima delle 22 del 9 novembre: all'interno i soccorritori hanno trovato, oltre al 57enne, anche il coinquilino.

Tra le ipotesi inizialmente formulate, anche quella che Troccola fosse finito accidentalmente contro la porta interna della sua stanza da letto mandando in frantumi i vetri, che gli avrebbero cagionato un taglio fatale alla carotide. Tuttavia, gli investitori, coordinati dalla procura della Repubblica, da subito hanno battuto come prima pista quella dell'omicidio.

La scena nell'appartamento ha presentato elementi di dubbio e sono stati messi dall'autorità giudiziaria i sigilli agli ingressi. Ancora diversi i punti da chiarire, le indagini dei carabinieri sono coordinate dal pubblico ministero di turno Matteo Centini. Intanto, è stata disposta l'autopsia sul corpo del 57enne per capire le cause del decesso.