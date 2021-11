Trovato morto Franco Molaro, era scomparso da dieci giorni: il cadavere nelle campagne di Coderno È stato ritrovato morto in un campo a Coderno, in provincia di Udine, il 47enne Franco Molaro scomparso lo scorso 23 ottobre. A lanciare l’allarme erano stati i suoi fratelli. La sua automobile era stata ritrovata dalle forze dell’ordine il giorno successivo non lontano dalla centralina idroelettrica vicino al canale Ledra.

A cura di Chiara Ammendola

Sono terminate dopo dieci giorni le ricerche di Franco Molaro, l'uomo di 47 anni scomparso da Sedegliano lo scorso 23 ottobre: è stato trovato morto questa mattina dai vigili del fuoco che insieme con le forze dell'ordine hanno perlustrato l'intera zona della provincia di Udine. Il corpo del 47enne ormai senza vita è stato rinvenuto nelle campagne di Coderno.

A lanciare l'allarme i fratelli che non avevano più sue notizie

Un tragico epilogo per una storia iniziata la sera del 23 ottobre quando l'uomo, residente a Sedegliano, è uscito di casa con la sua auto facendo perdere da quel momento le sue tracce. A dare l'allarme sono stati i fratelli che dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con lui telefonicamente prima e poi recandosi a casa hanno allertato le forze dell'ordine: il cellulare di Franco Molaro infatti da quella sera risulta spento. Il giorno dopo i carabinieri che hanno immediatamente attivato le ricerche hanno trovato la sua auto nei pressi della centralina idroelettrica, poco distante dal canale Ledra ma di lui nessuna traccia.

La sua auto ritrovata il giorno dopo la scomparsa

Vigili del fuoco, una squadra Saf con un canotto, i sommozzatori da Venezia, e ancora i carabinieri di Codroipo e i volontari della Protezione Civile hanno preso parte alle ricerche di Molaro che non si sono mai fermate. Nei giorni, per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza, l'acqua del canale nei pressi del quale era stata ritrovata l'auto è stata abbassata, senza fornire però indizi utili né tracce del 47enne che invece è stato ritrovato mercoledì 3 novembre senza vita.