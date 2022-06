Morta la piccola Elena, la bimba di 5 anni scomparsa nel Catanese: corpo fatto trovare dalla madre Purtroppo è morta la piccola Elena del Pozzo, la bimba di 5 anni di cui era stato denunciato il rapimento nel Catanese. La mamma ha indicato ai carabinieri il luogo dove si trovava il cadavere e poi ha confessato il delitto.

A cura di Antonio Palma

Purtroppo è morta la piccola Elena del Pozzo, la bimba di 5 anni di cui era stato denunciato il rapimento nel Catanese. Il cadavere della piccola Elena è stato trovato in un campo incolto vicino casa a Mascalucia, nel Catanese. A indicare il luogo in cui si trovava il corpicino senza vita della bimba – come confermato dal Procuratore – è stata la mamma di Elena, Martina Patti, che è stata portata via dai carabinieri e poi avrebbe confessato il delitto. I militari del comando provinciale di Catania si sono recati subito sul posto indicato e poco dopo hanno individuato il punto preciso sulla via Turati, a Mascalucia.

La zona luogo del ritrovamento del corpo di Elena, un fondo agricolo distante alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la mamma, è stata transennata. Sul posto poco dopo è accorso anche il padre della piccola che è scoppiato in lacrime. La strada è il proseguimento di via Euclide dove abita la mamma. Dal luogo del ritrovamento alla casa della donna ci sono circa duecento metri.

Gli inquirenti avevano subito pensato che la piccola Elena Del Pozzo non si fosse allontanata molto dal luogo del rapimento a Tremestieri etneo, nella città Metropolitana di Catania, e qui si stavano concentrando le ricerche che purtroppo sono finite nel peggiore dei modi. È stata la madre a indicare dove si trovava il corpo di Elena, la figlia di 5 anni di cui aveva denunciato ieri il sequestro da parte di uomini armati. La donna è uscita in mattinata dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri per recarsi sul posto.

Secondo quanto aveva raccontato lei nell'immediatezza della denuncia presentata ai carabinieri di Mascalucia, dove abita, la bimba era stata rapita. La donna aveva detto che erano appena uscite dall'asilo quando tre uomini incappucciati, tra cui uno armato, avevano bloccato l’auto, aperto la portiera e portato via la bambina. Un racconto però che alla luce dei fatti era apparso poco credibile agli inquirenti. Nella notte infatti la svolta sulle indagini: il racconto del rapimento è stato smentito e la mamma ha indicato il luogo dove è stato trovato il cadavere della bambina.

Una denuncia che era apparsa "poco credibile" nella ricostruzione fornita per alcune anomalie emerse subito agli investigatori. Non vi era nessun testimone oltre lei e inoltre non aveva chiamato subito aiuto sul posto, telefonando al 112, ma prima era andata a casa e poi con i familiari si era recata dai carabinieri a presentare la denuncia. Anomalie che hanno portato carabinieri e Procura a pressioni sulla donna che ha rivelato infine dove trovare il corpo della figlia.

Nell'interrogatorio della notte scorsa "la madre era stata lungamente sentita" e durante un "lungo interrogatorio le erano state contestate varie incongruenze" ha affermato il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, aggiungendo: "Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni, presumibilmente confessorie".

Gli inquirenti avevano confermato a Fanpage.it che le ricerche della bimba si stavano concentrando proprio nella zona del Catanese. “Noi riteniamo che il caso sia limitato alla zona del Catanese e che la piccola sia in zona” avevano spiegato fonti vicine alle indagini, anche se come da prassi i dati della piccola erano stati diffusi a tutti i comandi dei carabinieri ed era stata allertata anche la Prefettura per coinvolgere il resto delle forze dell’ordine, sia in Sicilia che nel resto d’Italia.

Nelle scorse ore i carabinieri avevano proceduto con gli interrogatori di persone che potevano rivelare particolari utili, in particolare i familiari. È stata infatti una notte di ascolti serrati di tutti i familiari, parenti e amici di famiglia, con la svolta in mattinata. Nella sede del comando provinciale di Catania si sono susseguiti genitori, zii e alcuni dei nonni della piccola da cui gli inquirenti hanno cercato di avere un quadro più chiaro della tragedia.

"Sono sconvolto. Appresa la notizia sono scoppiato in un pianto a dirotto. È una notizia di una drammaticità unica che non avremmo mai voluto apprendere" ha affermato il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra, appresa la notizia del ritrovamento del cadavere della piccola Elena.

"C'è un angelo in paradiso e poi c'è o una mamma che non stava bene psicologicamente o qualcuno ha combinato qualche pasticcio. La nostra società ha gli eroi e i disgraziati" ha affermato invece il parroco di Massannunziata e rettore del santuario di Monpilieri, Padre Alfio Privitera, sopo avere saputo del ritrovamento del cadavere della piccola Elena. "Che questa vicenda – aggiunge- diventi un motivo per riflettere sul valore della vita e sull'assistenza da dare alle persone che non stanno bene con la testa".