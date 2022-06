Bimba di 5 anni sequestrata da persone armate e incappucciate a Catania, ansia per la piccola Elena Secondo quanto ricostruito finora, persone armate e col volto coperto avrebbero prelevato la bimba mentre era con un familiare a Tremestieri Etneo.

A cura di Antonio Palma

Sono ore di ansia e paura per la piccola Elena, una bambina di quasi cinque anni sequestrata da persone armate e incappucciate nel Catanese. Secondo quanto ricostruito finora, persone armate e col volto coperto l'avrebbero prelevata mentre era con un familiare a Tremestieri Etneo in località Piano di Tremestieri. La denuncia è stata presentata dai parenti della piccola ai carabinieri della Tenenza di Mascalucia, sempre nella città metropolitana di Catania, dove abita la madre. La notizia del sequestro, che gira sui social, è stata confermata anche dalla Procura di Catania, che ha aperto un'inchiesta per sequestro di persone ha delegato le indagini ai militari dell'Arma.

I carabinieri stanno cercando di ricostruire i fatti attraverso i racconti dei parenti ma in tutta la zona etnea è scattata anche una caccia all'auto in cui la bimba sarebbe stata caricata. Secondo il racconto dei familiari, diffuso anche sui social, la bambina sarebbe stata sottratta a un familiare nel primo pomeriggio di oggi lunedì 13 giugno. Poi sarebbe stata caricata in auto da un gruppo di tre uomini incappucciati che si sarebbero poi immediatamente dileguati facendo perdere le proprie tracce. La piccola si chiama Serena come si legge sui post online in cui si lanciano appelli per ritrovarla, accompagnati dalle generalità e da una foto della bambina.

Sul post, rilanciato più volte sui social si legge che è "stata rapita in zona Piano Tremestieri verso le 15″ e che "i probabili autori" sarebbero "tre persone incappucciate a bordo di auto di cui non si conosce modello colore e targa". Secondo indiscrezioni, non confermate, i carabinieri starebbero eseguendo accertamenti su una vettura abbandonata a Tremestieri. La Procura di Catania ne i carabinieri confermano il rapimento ma mantengono per ora il massimo riserbo sui fatti e gli sviluppi dell'indagine. Si comunica solo che né l'ufficio del pm né i carabinieri del comando provinciale e della Tenenza di Misterbianco, che indagano sull'accacuto, "daranno al momento ulteriori informazioni"