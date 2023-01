Trovato cadavere in strada a Pisa: è un turista di 35 anni, potrebbe essere volato giù da una finestra Giallo di Capodanno a Pisa, dove il cadavere di un uomo è stato trovato in via del Borghetto: potrebbe essere volato giù da una finestra del palazzo che affaccia sulla strada. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Giallo a Pisa, dove questa mattina è stato ritrovato il cadavere di un uomo in strada in via del Borghetto. A quanto emerge da una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe volata giù da una finestra di uno dei palazzi che si affacciano sulla zona.

Si tratterebbe di un turista di 35 anni di nazionalità ucraina, che si trovava con la fidanzata nella città toscana.

Inutile l’intervento dei soccorritori della Pubblica Assistenza di Pisa: l’uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morto sul colpo nell’impatto con l’asfalto.

Sul posto i carabinieri, che hanno subito chiuso l’accesso alla zona per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutti i rilievi del caso. Indagini in corso, nessuna pista è esclusa.

In aggiornamento.