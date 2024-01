Trovato cadavere di una donna, era morta da settimane: in casa anche il cane rimasto chiuso per giorni A scoprire il corpo a Bologna è stata l’anziana madre della donna. In casa c’era anche il cane che, rimasto chiuso per tanti giorni, ha contaminato in diversi punti il cadavere e anche l’appartamento. Non escluso l’omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

Un cadavere è stato trovato nella mattinata di oggi in un appartamento in via Cartoleria, nel centro di Bologna. Appartiene a una donna di cinquantadue anni, italiana, che a quanto si apprende lavorava in casa dove riceveva i suoi clienti. Delle circostanze del ritrovamento del cadavere si sa ben poco, tanto che al momento il caso è considerato un giallo. La donna si chiamava Francesca Migliano.

Il corpo della cinquantaduenne era in avanzatissimo stato di decomposizione. Dai primi accertamenti, la morte della donna risalirebbe ad alcune settimane fa e in casa con la vittima c'era anche il suo cane che, rimasto chiuso per tanti giorni, ha contaminato in diversi punti il cadavere e anche l'appartamento.

Oggi, a scoprire il corpo senza vita della donna, è stata sua madre. L’anziana donna, non avendo notizie della figlia e dopo avere tentato invano di contattarla, è andata a controllare in casa. E quando è entrata nell’appartamento ha visto il corpo riverso sul pavimento della sala. Il corpo è stato trovato in posizione seduta, davanti al divano, e non si esclude che possa essere scivolato in avanti.

Subito l'anziana ha dato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Bologna Centro e della sezione Investigazioni Scientifiche che hanno svolto un lungo sopralluogo nell'abitazione di via Cartoleria.

Sul cadavere è stata disposta un'autopsia, per chiarire se si sia trattato di un decesso per cause naturali o di un omicidio. Per il momento, a quanto si apprende, non viene esclusa alcuna ipotesi. Non sarebbero stati trovati segni di effrazione ma, considerate le condizioni del corpo e della casa, con tracce di sangue in diversi punti, non sarebbe appunto esclusa neppure l'ipotesi di un omicidio.

In corso anche indagini per risalire agli ultimi contatti avuti, sui dispositivi elettronici e sulle piattaforme online, dalla donna.