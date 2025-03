video suggerito

Trovato cadavere carbonizzato in un cimitero del Vercellese: si indaga Il cadavere carbonizzato di una persona è stato ritrovato nel cimitero di Gattinara, a Vercelli. Non si conosce ancora l’identità della vittima mentre gli accertamenti sul posto sono attualmente in corso. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un corpo senza vita carbonizzato è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo, in un cimitero in provincia di Vercelli. Gli addetti che hanno aperto i cancelli del cimitero hanno trovato il cadavere completamente bruciato e hanno così lanciato l'allarme. Sul posto è presente l'equipe del 118 e le forze dell'ordine che sono al lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso.

Il cimitero in questione, secondo quanto reso noto anche dai media locali, è quello di Gattinara. L'identità della vittima non è ancora nota: per dare un nome e un cognome al cadavere saranno necessari accertamenti approfonditi dovuti alle condizioni del corpo.

In aggiornamento