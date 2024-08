Trovata morta in casa avvolta nelle saponette, l’autopsia: corpo vegliato da figlia per almeno 2 mesi

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Era morta da almeno due mesi Franca D’Agostino, la donna di 77 anni ritrovata senza vita in casa sua a Teramo dopo che i vicini si erano lamentati per il cattivo odore che proveniva dall’abitazione. Lo ha stabilito l’autopsia sul corpo della signora trovato il 21 luglio in avanzato stato di decomposizione. Un dato che conferma anche il racconto dei vicini che hanno affermato di non aver visto la donna per mesi.

Lo stesso esame post mortem ha escluso invece violenze fisiche sulla donna che presumibilmente dunque è deceduta per un malore. Resta indagata ora la figlia 43enne che viveva con l’anziana nella stessa casa e avrebbe vegliato il cadavere dai due ai quattro mesi. Sarebbe stata lei ad avvolgere la 77enne in coperte bagnate e ricoprirla di saponette, probabilmente nel tentativo di evitare il terribile odore che in un primo momento era stato scambiato per la rottura della rete fognaria.

Una puzza che col caldo è diventata sempre più insopportabile, visto che la temperatura ha sicuramente accelerato il processo di decomposizione, facendo scattare infine segnalazioni e controlli che hanno portato alla scoperta del cadavere.

La 43enne, accusata di occultamento di cadavere, dopo essere stata rintracciata in strada, è ora ricoverata nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Giulianova. Sia lei che la madre pare che da tempo soffrissero di problemi psicologici con svariati ricoveri in psichiatria e vivevano insieme in un contesto familiare difficile e degradato.

La donna non ha saputo dare una spiegazione certa dei fatti ma pare abbia dichiarato di aspettare il risveglio della madre, morta per malore. La sua posizione resta comunque al vaglio degli inquirenti per accertare le motivazioni dietro il gesto. Le indagini della magistratura infatti proseguono per accertare se nel periodo della morte la donna abbia continuato a incassare la pensione della madre e se abbia fatto ricerche specifiche su come conservare il cadavere.