Trova un portafogli smarrito e lo consegna ai Carabinieri, ma prima usa il bancomat per fare acquisti: denunciato

Ha trovato un portafogli e lo ha consegnato ai Carabinieri, ma prima ha usato il bancomat per fare acquisti, approfittando della modalità contactless della carta. Per questo un uomo di 45 anni è stato denunciato per indebito utilizzo di carta di credito. Il fatto è avvenuto a Guastalla.

Immagine di repertorio.

Ha trovato un portafogli smarrito e lo ha portato dai Carabinieri, ma prima ha fatto degli acquisti con una carta trovata al suo interno, approfittando della modalità contactless. Per questo un uomo di 45 anni è stato denunciato a piede libero dai militari dell'Arma con l'accusa indebito utilizzo di carta di credito.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 3 luglio a Guastalla, nel Reggiano. Il 45enne, senza fissa dimora, ha trovato il portafogli nei pressi della stazione ferroviaria e si è presentato spontaneamente in caserma per consegnarlo ai Carabinieri. All'interno c'erano documenti personali e una carta bancomat intestati a un giovane.

Nel frattempo, però, l'uomo aveva già fatto cinque acquisti consecutivi, per un totale di 55 euro, in un locale pubblico della zona, sfruttando, come già anticipato, la modalità contactless della carta che solitamente per importi fino a 50 euro non richiede il Pin.

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I militari dell'Arma, nel tentativo di rintracciare il proprietario, lo hanno contattato telefonicamente. Il ragazzo ha riferito di essersi accorto da poco dello smarrimento del portafogli e di aver ricevuto sullo smartphone le notifiche dei pagamenti non autorizzati. Subito dopo si è quindi recato in caserma per sporgere denuncia.

A quel punto, i Carabinieri hanno avviato le indagini sull'accaduto e si sono recati nell'esercizio commerciale indicato, dove erano state svolte le transazioni.

Le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza installate all'interno del negozio, insieme alle testimonianze del personale, hanno permesso di riconoscere nel cliente che aveva usato la carta lo stesso uomo che si era presentato in caserma per riconsegnare il portafogli.

La carta e i documenti sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il 45enne è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri per indebito utilizzo di carta di credito (articolo 493 ter del Codice Penale), punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.