Trova un "cucciolo di riccio" sul marciapiede e lo porta dal veterinario: "Curatelo". Ma era un pom pom Si è presa cura "per tutta la notte" di quello 'animaletto' che aveva trovato da solo al freddo su un marciapiede vicino casa a Knutsford, nel Cheshire, in Regno Unito. E la mattina dopo ha deciso di portarlo ad una clinica veterinaria. Ma lì ha scoperto che non si trattava affatto di un riccio e che quella creatura non era neanche un essere vivente…

A cura di Biagio Chiariello

Ha trovato quel "cucciolo di riccio" ferito sul marciapiede e ha "passato una notte a prendersi cura di luio", nonostante, ha ammesso, si fosse accorta che era "un po' più leggero e soffice" dell'animaletto appuntito. I dubbi sono stati totalmente dissipati la mattina dopo quando la donna ha portato la creatura nella clinica specializzata Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital, di Knutsford, nel Cheshire, in Regno Unito. Non si trattava di un riccio bensì di un pom pom, come di quelli che si trovano sui cappelli.

Come riportato anche dalla BBC, la signora lo avevo portato in ospedale veterinario in una scatola meticolosamente rivestita di giornali con all'interno anche un po' di quello che sembrerebbe essere cibo per cani. A raccontare cosa è accaduto è la direttrice dell'ospedale Janet Kotze: "Non potevamo credere a quello che abbiamo visto" ha ammesso. E quando ha rivelato la natura del riccio alla sua soccorritrice, la donna imbarazzata ha detto: "Stai scherzando…" Pochi minuti dopo ha lasciato timidamente l'ospedale per animali con la scatola in mano.

È stata la nostra prima ammissione della giornata. La signora è entrata con una scatola, ha detto che aveva trovato questo piccolo riccio sul marciapiede e che faceva freddo, così lo ha raccolto e portato in casa. Era chiaramente allarmata. Ho aperto la scatola e, beh, non potevo credere a quello che stavo vedendo. Ho pensato: ‘Non è assolutamente un riccio, forse è qualche altro tipo di creatura altrettanto soffice'. Poi mi sono resa conto che non era affatto vivo e l'ho preso in mano. Ovviamente dal peso ho capito che non era affatto un riccio o un qualsiasi altro animale" ha detto la Kotze.

E a proposito della donna: "Era così dolce, che Dio la benedica, il suo cuore è davvero al posto giusto. Dopo mi ha preso la scatola e se n'è andata abbastanza velocemente… Non credo che commetterà di nuovo lo stesso errore, penso che controllerà la prossima volta" ha concluso la direttrice della clinica.