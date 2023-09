Tromba d’aria all’alba a Crotone: tetti divelti, alberi sradicati e allagamenti Dalle prime ore di mercoledì 27 settembre una forte tromba d’aria si è abbattuta sulla città di Crotone. L’evento meteorologico ha provocato danni importanti a diverse attività commerciali in via di Vittorio, nel quartiere fondo Gesù. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Facebook – Enrico Pedace

A Crotone, in Calabria, una forte tromba d'aria si è abbattuta nelle prime ore di oggi, mercoledì 27 settembre, provocando danni importanti ad alcune attività commerciali in via di Vittorio, nel quartiere fondo Gesù. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita durante l'evento meteorologico.

In particolare, il forte vento ha divelto e fatto finire sulla strada i tetti di un supermercato, di un negozio per la vendita di prodotti elettronici e di un'autostazione. Le coperture sono cadute sia sulla strada che nel parcheggio di un centro direzionale che si trova di fronte, danneggiando anche un'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno provveduto ad eliminare alcuni dei detriti pericolanti. I vigili, la protezione civile e la polizia locale sono al lavoro da diverse ore per permettere il ripristino della viabilità.

Foto Facebook – Enrico Pedace

La strada interessata infatti è stata chiusa al traffico dal comando della polizia locale in quanto gran parte della tettoia delle due attività commerciali è caduta su una carreggiata, rendendo di fatto impossibile la viabilità sul tratto interessato. Sono rimasti invece regolari gli arrivi degli autobus nell'autostazione adiacente ai due magazzini danneggiati. Il vento molto forte ha anche divelto gli alberi ai lati della strada, facendoli cadere proprio in mezzo all carreggiata. Numerose sono state anche le richieste dei cittadini che hanno segnalato infiltrazioni d’acqua e allagamenti.

Leggi anche Sul collo di Alina i segni dello strangolamento: dopo 8 mesi arrestato compagno che aveva dato allarme

Foto Facebook – Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro.

La Protezione civile aveva previsto allerta arancione a partire dalle prime ore della giornata di mercoledì, con temporali su Calabria e Basilicata. L'avviso prevedeva rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.