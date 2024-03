Treviso, violentissimo scontro tra due auto: morta una 19enne, ferite anche le amiche Nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 9 marzo sulla variante di Pianzano di Godega di Sant’Urbano coinvolte una Volkswagen Maggiolino e una Suzuki Swift. Finite in ospedale le due giovani amiche della vittima e una mamma con il figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo, sulla variante di Pianzano di Godega di Sant’Urbano, in provincia di Treviso, la statale che si collega con l'innesto autostradale dell'A28: una ragazza di 19 anni è morta e altre quattro persone sono rimaste ferite in un gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 19.30.

Secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe stato un violentissimo scontro tra due auto, una Suzuki Swift e un Maggiolone Volkswagen, tra via Baver e via Cal Bassa, al confine con San Fior, nei pressi della bretella dell’autostrada Portogruaro – Conegliano. Una delle due vetture si è ribaltata, all'interno c'erano tre giovani donne, tra cui anche la 19enne deceduta.

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi giunti da Conegliano, con i volontari di Gaiarine, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla macchina rovesciata le tre giovani occupanti. Nonostante l'intervento dei soccorsi sanitari per la ragazza non è stato possibile fare niente. Le altre due (entrambe 18enne) sono state stabilizzate dai medici e trasferite in ospedale a Conegliano in elisoccorso, un altro, un ragazzo di 17 anni, è stato portato all’ospedale di Treviso.

Leggi anche Schianto al ritorno dalla gara di ballo, Piero e Lorenza morti nello scontro frontale

Il personale sanitario ha assistito anche gli occupanti del Maggiolone, mamma e figlio, rimasti feriti in maniera lieve, pure loro trasferiti in ospedale. I militari dell'Arma hanno deviato il traffico e sono ora in corso i rilievi per determinare le cause del drammatico incidente stradale.