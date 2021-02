Tragedia nelle scorse ore nel Trevigiano dove una donna di 32 anni è morta dopo esseri lanciata da un ponte col figlioletto di un anno e mezzo in braccio che è rimasto gravemente ferito ed è ora in fin di vita. Il dramma nella serata di sabato quando la trentunenne si è diretta in auto verso un ponte sul fiume Piave, a Vidor, a Covolo di Pederobba, dove si è lanciata nel vuoto da una altezza di una quindicina di metri col figlioletto in braccio. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, dopo aver individuato la sua auto parcheggiata poco lontano, non hanno potuto fare niente per lei. I sanitari ne hanno dichiarato il decesso sul posto.

Il bimbo invece è sopravvissuto al terribile impatto ma è in condizioni gravissime. Recuperato dai soccorritori e portato sulla strada, il piccolo è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cà Foncello di Treviso dove è ricoverato con diverse politraumi e in condizioni disperate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che indagano sull’accaduto, la donna aveva lasciato la propria abitazione di Vedelago, in provincia di Treviso, intorno alle 20 di sabato. Era partita con la sua auto e il piccolo per recarsi dai genitori in un paesino poco lontano ma qui non è mai arrivata ed era così partito l’allarme. I familiari non riuscendo a contattarla hanno avvisato i carabinieri che si sono subito messi sulle sue tracce.

La ricerca si è conclusa sul ponte sul fiume Piave, a Vidor, dove i militari hanno rinvenuto la sua utilitaria ferma e vuota. Alcuni testimoni avrebbero raccontato di aver visto la mamma scendere dalla vettura e allontanarsi col bimbo. Sono così scattate le ricerche che hanno portato al terribile ritrovamento. Poco dopo infatti la terribile scoperta del cadavere sul greto del fiume. Sul luogo sono accorsi così i vigili del fuoco che calandosi sul greto, hanno recuperato il corpo senza vita della donna e il bimbo che invece era vivo ma gravissimo. Si cercano di capire ora i motivi dell'estremo gesto. Secondo le prime informazioni, la giovane donna soffriva di una forma depressiva, e per questo era in cura presso un centro specializzato