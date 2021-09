Treviso, pulmino si incendia il primo giorno di scuola: fiamme alte, il mezzo distrutto Un incendio probabilmente causato da un corto circuito all’impianto elettrico ha distrutto uno scuolabus che era posteggiato a Sarmede (Treviso). Il rogo questa mattina intorno alle 9, dopo che l’autista aveva accompagnato i bambini nel loro primo giorno di scuola. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A cura di Susanna Picone

Nessun ferito, fortunatamente, ma sicuramente tanta paura oggi a Sarmede, piccolo centro nella provincia di Treviso, dove uno scuolabus è stato distrutto da un incendio. Il pulmino dell’azienda di trasporti “Battistuzzi” di Treviso stamane era stato utilizzato per trasportare alcuni bambini della zona nel loro primo giorno di scuola. Quando è scoppiato l’incendio, intorno alle 9 di questa mattina, non c’era più nessuno a bordo. Lo scuolabus era posteggiato in via dei Sarmati, a Sarmede, e a dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto le fiamme altissime che hanno avvolto il mezzo. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco dai distaccamenti di Vittorio Veneto e Conegliano che hanno spento le fiamme.

Il pulmino parcheggiato con nessuna persona a bordo – “Incendio di un pulmino scuolabus, il mezzo era parcheggiato e con nessuna persona a bordo”, così i vigili del fuoco del Veneto che precisano che sul posto sono intervenute due squadre che hanno spento il rogo del mezzo andato distrutto. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni, l'ipotesi è che il rogo possa essere stato causato da un corto circuito alla batteria. Il fuoco si è propagato dal vano motore, estendendosi in fretta al resto del mezzo.

L'autista aveva parcheggiato accanto casa dopo aver terminato il servizio – Stamane, dopo aver accompagnato i bambini a scuola e quindi terminato il servizio, l’autista aveva parcheggiato il bus non distante dalla sua abitazione. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Sarmede, Larry Pizzol.