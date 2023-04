Treviso, 28enne autistico ferisce psicologa col coltello, lei lo chiama: “Non volevi, ti perdono” Una psicologa 32enne è rimasta ferita durante un corso di cucina in una comunità di co-housing di Treviso. A ferirla sarebbe stato un ragazzo autistico di 28 anni. Il tutto è avvenuto, secondo quanto confermato dal centro e dalla psicologa, nell’ambito di un incidente domestico. “So che non volevi, io ti perdono” ha affermato la 32enne durante una videochiamata con il paziente.

A cura di Gabriella Mazzeo

"So che non lo hai fatto apposta, ti perdono". A parlare nel corso di una videochiamata è la 32enne Erica, psicologa della comunità di co-housing "Terra Libera Tutti" di Zero Branco. Nella giornata di lunedì scorso, la giovane è stata ferita da una coltellata mentre tagliava le patate insieme a un ragazzo autistico 28enne. La giovane è stata immediatamente soccorsa e il primo desiderio espresso dopo la ripresa, è stato quello di poter parlare con il suo paziente.

La versione che la psicologa ha fornito alle forze dell'ordine potrebbe scrivere la parola "fine" alla vicenda. La donna ha infatti sottolineato che il 28enne non è mai stato violento e che non era la prima volta che si ritrovava con lei a sbucciare patate per il corso di cucina. Il ferimento sarebbe stato del tutto accidentale, così come sottolineato anche dal centro, provocato da un movimento brusco del ragazzo che in quel momento aveva tra le mani un coltello.

In un primo momento, le indagini si erano concentrate sull'ipotesi di un gesto volontario legato a un rimprovero che la psicologa avrebbe rivolto al ragazzo. Quanto raccontato dalla 32enne, invece, ha aperto la strada dell'incidente domestico. La psicologa ha infatti spiegato che il 28enne sta svolgendo un programma di lavoro con l'obiettivo di raggiungere la massima autonomia possibile anche nell'esecuzione di gesti quotidiani. Non era la prima volta che il paziente si trovava ai fornelli con un coltello in mano. La dottoressa sarebbe rimasta ferita per puro caso in seguito a un movimento brusco del 28enne.

Il giovane ora si trova a casa, affidato ai genitori e a un'equipe di medici e psicologi che lo stanno aiutando a superare il trauma dovuto a quanto accaduto. La responsabile del centro, Elisa Adamo, ha raccontato al Corriere della Sera che la psicologa 32enne e il paziente si conoscono da 5 anni e che il 28enne è molto affezionato alla professionista che lo segue. "Tra loro – ha spiegato – c'è un grande feeling. Il ragazzo maneggiava un coltello nell'ambito di un progetto che tende a promuovere una vita autonoma per i soggetti autistici. Non sono malati psichiatrici, ogni iniziativa per aiutare la loro indipendenza non può mai prescindere dalla personalità dei singoli soggetti. Quest ragazzo non ha mai dato segnali di pericolosità".