Treno vuoto deraglia dai binari a Firenze, nessun ferito: ritardi per la circolazione dei treni Un treno vuoto è uscito dai binari a Firenze, nello snodo di Santa Maria Novella. Non vi sono stati feriti, ma sono diversi i disagi relativi alla circolazione dei treni nelle prossime ore.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un treno senza passeggeri a bordo che stava raggiungendo il deposito è uscito dai binari a Firenze, nella zona del Romito, nei pressi della stazione centrale di Santa Maria Novella. Non vi sono stati feriti, ma rallentamenti sulla circolazione ferroviaria con ritardi. Ferrovie dello Stato ha fatto sapere che il tutto si è verificato alle 12.30 a Santa Maria Novella. Le ruote anteriori del treno regionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale sono uscite dalla sede ferroviaria provocando quindi l'arresto del convoglio. Il treno stava fortunatamente viaggiando a bassa velocità per rientrare nel deposito.

La presenza del treno fermo, sempre secondo quanto reso noto da Ferrovie dello Stato, inibisce l'uso di alcuni binari sul tracciato di ingresso e di uscita dalla stazione. Il tutto ha causato ritardi e modifiche alla circolazione ferroviaria nel nodo fiorentino. I tecnici sono già all'opera per ripristinare la circolazione.

Il sito di Trenitalia riporta tempi di percorrenza maggiori con ritardi fino a 90 minuti e variazioni riguardanti i viaggi sui binari dell'Alta velocità. Al momento, i treni regionali possono registrare ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. Il problema resta in via di risoluzione con i tecnici impegnati nel ripristino della viabilità e della sicurezza.

Leggi anche Perché ci vorranno ore per ripristinare la circolazione dei treni dopo il deragliamento di Firenze

I treni di Trenitalia in ritardo o deviati

Secondo il sito di Trenitalia, alle 14 si registravano ancora gravi disagi per la circolazione. Secondo quanto riportato diveersi treni previsti dalle 15 in poi arriveranno in ritardo o saranno deviati.

Il treno FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34) è instradato sulla linea convenzionale da Figline Valdarno a San Giovanni Valdarno. Ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte. Non fermerà a Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:10) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte, senza effettuare la fermata di Firenze Santa Maria Novella. Come per gli altri cambiamenti relativi alla percorrenza, i passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte ma non a Firenze Santa Maria Novella.

Il treno FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) – Roma Termini (15:25) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte

Il treno FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:40) oggi ferma a Firenze Rifredi e a Firenze Campo di Marte

Treni Alta Velocità e InterCity con ritardi superiori a 60 minuti

• FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 8509 Sibari (6:27) – Bolzano (15:53)

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00)

• FR 9539 Torino Porta Nuova (12:00) – Napoli Centrale (18:53)

• IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37)