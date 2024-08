video suggerito

Trenitalia, cambiano gli orari dei treni a lunga percorrenza: le linee interessate Una serie di lavori sulla rete ferroviaria italiana ad agosto ha portato a numerose variazione di orari, cancellazioni cambi di percorso sia per i treni ad alta velocità di Trenitalia e Italo sia per quelli convenzionali. Quali sono le linee interessate. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad agosto la circolazione dei treni a lunga percorrenza in Italia subirà una grossa variazione sia per i convogli ad alta velocità sia per quelli convenzionali a causa di una serie di lavori programmati di potenziamento infrastrutturale. Di conseguenza i treni subiranno forti ritardi, a causa di riduzione della velocità e di instradamento su percorsi alternativi, oltre a cancellazioni di fermate. Le linee principali interessate dai lavori sono la linea convenzionale e quella Alta Velocità Milano- Bologna ma anche la Linea Torino-Milano-Venezia, la direttissima Firenzee-Roma e la linea Napoli-Roma (via Formia).

Quali sono le linee di Trenitalia che subiranno modifiche e ritardi

Diverse sono le linee ferroviarie interessate dai lavori durante il mese di agosto con conseguenze sulla circolazione dei treni a lunga percorrenza di Trenitalia. Come comunica la stessa società, sulla linea convenzionale Milano-Bologna c’è una riprogrammazione dell'offerta commerciale per i treni Alta Velocità da oggi, giovedì 1 agosto, fino a venerdì 9 agosto con instradamento sulla linea Alta Velocità. Per molti convogli alta velocità di conseguenza abolite le fermate di Reggio Emilia e Parma e in alcuni casi anche quelle di Piacenza e Modena.

Dal 12 al 18 agosto, invece, lavori anche sulla linea AV Milano-Bologna che sarà parzialmente interrotta con un aumento dei tempi di viaggio fino a 120 minuti, mentre, dal 19 al 25 agosto, la stessa linea sarà interessata da riduzioni di velocità. I treni interessati sono quelli della tratta Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno con allungamenti delle percorrenze e cancellazioni. Tre treni tra Intercity e Intercity Notte sulla tratta Milano/Firenze-Roma/Siracusa e viceversa saranno invece deviati sulla linea convenzionale tra Orvieto e Chiusi. Anche Italo comunica che i suoi treni modificano il loro percorso e subiscono variazioni orarie sulla tratta.

Leggi anche Cosa sappiamo del sabotaggio delle linee alta velocità TGV prima delle Olimpiadi: danni coordinati ai cavi

Dal 12 al 23 agosto 2024 sarà interrotta invece proprio la tratta ferroviaria tra Chiusi e Orvieto lungo la linea direttissima Firenze-Roma che invece dal 24 al 25 agosto sarà interessata da riduzioni di velocità. Qui infatti saranno eseguiti i lavori di impermeabilizzazione del viadotto Paglia. Di conseguenza Frecce e Intercity subiranno modifiche di orario, cancellazioni o deviazioni di percorso con un allungamento dei tempi di viaggio. Secondo le previsioni di Trenitalia, le interruzioni contemporanee sulla Direttissima e i rallentamenti sulla linea AV Milano-Bologna porteranno ad aumenti dei tempi di percorrenza dei treni fino a 80 minuti.

Da oggi e fino al 20 agosto lavori anche sulla linea Milano – Venezia con circolazione dei treni sospesa tra Verona Porta Nuova e Vicenza per lavori di potenziamento infrastrutturale. Previsti rallentamenti fino al 26 agosto. Sono previste limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso per treni Frecce, Eurocity ed Euronight con un aumento di percorrenza fino a circa 90 minuti da Venezia a Milano e 150 minuti nel senso opposto per i servizi transfrontalieri. Ripercussioni anche sui treni Italo che modificano il loro percorso e subiscono variazioni orarie fino a 120 minuti con variazioni in partenza e in arrivo.

Sulla linea Bologna – Prato, invece, lavori di adeguamento, e interruzione della linea ferroviaria fino all’8 settembre nella tratta Pianoro-San Benedetto. I treni saranno cancellati e sostituiti con bus. Saranno inoltre previste rimodulazioni di orario in alcune tratte e per alcuni treni Intercity e Intercity Notte è prevista la deviazione via Falconara o via Tirrenica Nord.

Dal 3 agosto lavori anche sulla linea convenzionale Napoli-Roma via Formia dove fino al 23 agosto la circolazione dei treni sarà interrotta tra le stazioni di Villa Literno e Minturno e dal 19 al 20 agosto anche tra le stazioni di Villa Literno e Formia. I treni a lunga percorrenza Intercity e Intercity Notte subiranno deviazioni via Cassino con conseguenti variazioni d’orario e perdita delle fermate.

Lavori infine anche ai Valichi dove per lavori di adeguamento sono cancellati tutti i collegamenti Eurocity da Domodossola a Milano e viceversa. I lavori sulla Domodossola-Iselle sono in programma dal 9 al 30 agosto, mentre sulla Milano-Domodossola fino all’8 settembre.

In quali casi sarà possibile chiedere il rimborso

I lavori sono programmati già da tempo e i treni cancellati sono stati eliminati dai canali di vendita. Per i treni confermati, nei casi di ritardi maggiori di 60 minuti o cancellazioni/limitazioni, c’è la possibilità di riprogrammare il viaggio o di rinunciarvi ottenendo il rimborso integrale del biglietto acquistato.