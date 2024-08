Tredicenne accoltella un coetaneo nel Genovese: ‘regolamento di conti’ per un like sui social

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Un ragazzino di 13 anni ha accoltellato un coetaneo, forse per un like ‘ di troppo'. È successo a Sori, piccolo comune della città metropolitana di Genova, La vittima ha solo un anno in più del suo aggressore e ha ricevuto diversi fendenti, è stato colpito a una gamba, all'addome e al fianco.

Il fatto, riportano i quotidiani locali, è accaduto in Piazza Colombo nella notte di giovedì 15 agosto, intorno alle 22, mentre il Paese era in fermento per le celebrazioni della festa patronale di Sori, quella della Madonna delle Grazie.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 13enne, residente a Recco, è uscito di casa nella serata con in tasca un coltello a serramanico, l'arma con cui ha colpito l'altro ragazzino, poi si è diretto verso il vicino campetto parrocchiale, dove sarebbe avvenuta la violenta aggressione.

Secondo quanto appreso, i due ragazzini avrebbero prima avuto un litigio, poi il più giovane avrebbe estratto il coltello e colpito l'altro. Da una prima ricostruzione, pare che il ‘regolamento di conti' tra i due giovanissimi sia avvenuto a causa di un ‘like' che il ferito avrebbe messo alla foto postata sui social da una ragazzina.

Sul posto sono rapidamente intervenute l’automedica del 118 di Genova e la Croce Rossa di Sori. Il ragazzino, dopo essere stato medicato e stabilizzato per un'emorragia, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino in gravissime condizioni. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e al momento non sarebbe in pericolo di vita.

I Carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno immediatamente fermato il tredicenne che è stato affidato in custodia ai genitori. Sulla vicenda i militari dell'Arma stanno continuando a indagare, hanno raccolto testimonianze sul posto ed effettuato tutti gli accertamenti del caso.