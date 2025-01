video suggerito

Travolto e schiacciato da un silos durante il turno di lavoro nell'Astigiano: morto 32enne Un imprenditore agricolo di Cinaglio (Asti) è morto dopo essere rimasto schiacciato da un silos che si è ribaltato. Il 32enne è deceduto sul colpo. Si indaga per ricostruire la dinamica dei fatti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo di 32 anni, imprenditore agricolo, è morto sul lavoro questa mattina a Cinaglio, in provincia di Asti, dopo essere rimasto schiacciato da un silos che si è ribaltato. Il tutto è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 32enne del quale attualmente non si conosce l'identità.

La vittima stava lavorando nella sua azienda agricola quando è stata travolta e schiacciata dal silos che si è ribaltato. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per accertare l'esatta dinamica dei fatti.

In aggiornamento