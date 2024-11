video suggerito

Travolto da un'auto mentre è in monopattino: morto 22enne in Salento. Autista positivo ad alcol e droga Dramma nella serata di ieri sulla provinciale Tricase-Specchia. L'incidente stradale ha visto vittima due giovani del Bangladesh in sella a una bicicletta e a un monopattino, travolti da una macchina nei pressi del campo sportivo di Lucugnano. Alla guida un 30enne a cui è stata subito ritirata la patente.

A cura di Biagio Chiariello

Domenica di sangue sulle strade del Salento. Un giovane di 22 anni, Uddin Naem, originario del Bangladesh, è morto sulla strada provinciale tra Tricase e Specchia, mentre viaggiava su un monopattino. Ferito un amico che era con lui, un ragazzo di 23 anni, che viaggiava in sella a una bici. A travolgere entrambi è stata una Volvo V40, guidata da un uomo che viaggiava in direzione Lucugnano.

L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di ieri, domenica 10 novembre, lungo la provinciale Tricase-Specchia, all'altezza del campo sportivo di Lucugnano, in provincia di Lecce. L'auto ha investito i due giovani, uno dei quali – il 22enne – è stato sbalzato a diversi metri dal punto di impatto ed è morto sul colpo: lo scontro frontale non gli ha lasciato scampo. L’altro è stato trasferito in gravi condizioni con codice rosso all’ospedale "Panico" di Tricase, dove le sue condizioni sono monitorate dal personale medico.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 dall'ospedale "Panico" di Tricase, i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Tricase, che, unitamente alla Polizia Locale, hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire le cause e la dinamica del sinistro.

Al volante della macchina c'era un giovane di 30 anni di Specchia, risultato positivo al test dell’alcol e della droga, che si è subito fermato a prestare soccorso ai due giovani investiti.

Immediato il sequestro della patente di guida e dell'auto coinvolta: incensurato, ora deve rispondere del reato di omicidio stradale. Su disposizione del pm di turno, Alberto Santacatterina, è stato sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione.