Travolto da Suv in scooter, Daniele muore in strada a 16 anni: “Tragedia evitabile” Troppo gravi si sono rivelate le ferite dell’impatto e il 16enne Daniele Cantale Garano è morto, nonostante indossasse il casco. Ricordiamoci sempre che con il nostro comportamento possiamo distruggere la vita altrui ed anche la nostra”, ha dichiarato il sindaco di Acireale.

A cura di Antonio Palma

“Ancora una volta, purtroppo, assistiamo ad una tragedia immensa che, ne siamo certi, avrebbe potuto essere evitata se fossero state osservate le regole minime non solo del Codice stradale, ma del buon senso.”, così il sindaco di Acireale ha voluto esprimere il proprio dolore per la morte del 16enne Daniele Cantale Garano, travolto e ucciso da un suv in strada mentre era in sella al suo scooter.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica ad Acireale, sul centralissimo viale Kennedy, all'incrocio con corso Italia. L’impatto letale intorno alle 3 di questa notte quando il giovanissimo centauro a bordo di uno scooter Honda Sh si è scontrato con una Audi Q8.

Un impatto fortissimo che non gli ha lasciato scampo. Daniele è stato sbalzato dalla sella impattando violentemente sull’asfalto dove è rimasto esanime. Inutili per lui i soccorsi medici del 118 accorsi poco dopo sul luogo dell’incidente stradale. Troppo gravi si sono rivelate le ferite dell’impatto e il 16enne è morto, nonostante indossasse il casco.

Sulla dinamica del sinistro mortale indaga la polizia che al momento non si sbilancia. Il 23enne alla guida del suv è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e sottoposto a tutti gli accertamenti di rito. Una delle ipotesi è che la vettura stesse percorrendo in contromano il tratto lungo Corso Italia ma i rilievi effettuati sul posto sono ancora al vaglio degli inquirenti.

“Accade troppo spesso che pochi attimi di imprudenza segnano in maniera indelebile le nostre vite. Ricordiamoci sempre che con il nostro comportamento possiamo distruggere la vita altrui ed anche la nostra.Non ci stancheremo mai di rivolgere appelli affinché vengano rispettate le norme di ogni genere e che si adottino i provvedimenti adeguati nei confronti di chi le infrange, perché non si può mettere a repentaglio impunemente la vita altrui” ha dichiarato il sindaco Stefano Alì.

I funerali dello sfortunato Daniele verranno celebrati domani, lunedì 19 dicembre, con inizio alle 15, nella chiesa del Santissimo Salvatore.