Travolto da moto pirata nel passeggino, Daniele muore a 15 mesi: l’investitore tenta il suicidio Un bambino di soli 15 mesi, Daniele Ulver, è morto a Cagliari dopo essere stato investito da una moto pirata. Il bimbo si trovava nel passeggino con la mamma sulle strisce pedonali quando è arrivato il mezzo che l’ha travolto. Alla guida un 37enne che voleva togliersi la vita: “Era ed è sotto choc, è disperato”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia a Cagliari, dove un bambino di soli 15 mesi è stato ucciso dopo essere stato travolto da una moto pirata. Il piccolo si trovava nel passeggino, con la mamma che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Cadello di fronte al parco di Monte Claro. È successo lo scorso 1 febbraio: per Daniele Ulver non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo: dopo essere stato preso in pieno dallo scooterone, è stato trascinato sull'asfalto per una quindicina di metri davanti agli occhi increduli della mamma, 31 anni, rimasta illesa.

Alla guida del mezzo c'era Emilio Pozzolo, cagliaritano di 37 anni, ora indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso: dopo essere scappato, ha nascosto lo scooterone e ha chiamato il suo legale Riccardo Floris, manifestando anche la volontà di togliersi la vita. Si è infine costituito. "Era ed è sotto choc, è disperato e si rende conto di aver distrutto la famiglia di Daniele e la sua. Anche lui è padre", ha detto l'avvocato, come riporta l'Unione sarda. Per altro l'uomo non poteva guidare quella moto, una Honda 750, dato che nel 2017 gli era stata revocata per sempre la patente a seguito di una condanna risalente al 2012.

Intanto, proprio quel mezzo, che il 37enne si era fatto prestare da un amico, è stato sequestrato dalla Polizia municipale, che sta eseguendo tutti gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Nelle scorse ore è stato anche sentito un testimone oculare, un automobilista, che ha raccontato quanto visto: "Ho dato la precedenza alla mamma, che attraversava sulle strisce pedonali col bambino sul passeggino, poi è arrivato lo scooter che ha travolto entrambi". Intanto tutta la comunità locale è sotto choc. Il Cagliari Calcio ha ricordato il bambino con un post sui social: "Una tragedia immensa ha colpito oggi la nostra città. Ci stringiamo in un grande abbraccio alla famiglia di Daniele. Riposa in pace, piccolo". Il Comune di Cagliari, invece, è pronto a proclamare il lutto cittadino. "Da subito era questo l'intendimento dell'amministrazione", ha detto il sindaco Truzzu, che ha aggiunto: "Siamo in contatto con la famiglia e stiamo solo aspettando che ci venga indicata la data dei funerali. Sarà quella la giornata del lutto". A breve dovrebbe anche arrivare il nulla osta per le esequie.