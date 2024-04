video suggerito

Tenta il suicidio gettandosi nel fiume Piave, donna salvata dai carabinieri Nella mattinata di domenica 7 aprile una 50enne è stata salvata da un tentativo di suicidio da due carabinieri nel Trevigiano. La donna ha cercato di togliersi la vita gettandosi nel Piave, ma i militari sono intervenuti con rapidità e sono riusciti a portare in salvo la signora sfidando la corrente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I carabinieri che hanno salvato la donna

Questa mattina nel Trevigiano una donna è stata salvata da un tentativo di suicidio da due carabinieri che sono stati allertati e sono intervenuti con rapidità, gettandosi nel Piave e sfidando la forte corrente.

Dopo una chiamata arrivata al "112" dei Carabinieri di Treviso intorno alle 11.30 di oggi, domenica 7 aprile, alcune pattuglie del Comando Provinciale si sono messe immediatamente alla ricerca di una 50enne, originaria del Bellunese, che si temeva potesse togliersi la vita.

A quel punto i militari dell'Arma, dopo aver identificato nei pressi del fiume Piave la zona da dove poter far partire la ricerca, sono riusciti a individuare la vettura della donna a Saletto di Breda di Piave. E subito dopo un brigadiere e un appuntato della Stazione di Villorba hanno percorso a piedi, a tutta velocità, l'argine del fiume.

In acqua, a circa 100 metri dalla macchina e 6/7 metri dalla riva, i due militari hanno avvistato la donna che era distesa e forse già priva di sensi, con la testa che affiorava e poi veniva pericolosamente sommersa dall'acqua. Di fronte alla situazione critica, gli uomini sono entrati nel fiume.

Il tratto in cui si sono immersi non era troppo profondo ma la corrente era forte e le pietre erano scivolose al punto da compromettere l'equilibrio. Nel frattempo, mentre i due militari tentavano di raggiungere la 50enne, sono arrivati anche i vigili del fuoco, pronti per supportare i soccorritori.

I due carabinieri sono riusciti ad arrivare nel punto dove si trovava la donna e l'hanno riportata in fretta a riva. Qui le hanno tolto i vestiti bagnati e l'hanno coperta con le proprie giacche a vento. Come hanno potuto constatare in seguito i medici, la donna si trovava in stato di ipotermia e, una volta ripresasi, è stata portata in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.