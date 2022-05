Travolti almeno 15 alpinisti nel crollo di seracchi sul Grand Combin: “Ci sono vittime” Nella mattinata odierna il crollo di seracchi sul Grand Combin ha coinvolto almeno 15 alpinisti. Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, vi sarebbero delle vittime.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nel crollo di seracchi sul versante svizzero del Grand Combin sono stati coinvolti almeno 15 alpinisti . Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale, vi sarebbero anche delle vittime. L'incidente si è verificato all'alba di oggi tra la Valle d'Aosta e il canone Vallese. "Gli altri alpinisti che erano sul posto – ha precisato la polizia – sono stati evacuati". La caduta dei seracchi, secondo quanto accertato, è avvenuto a circa 3.400 metri di quota, nella zona chiamata Plateau du Déjeuner. La Procura della Repubblica di Sion ha aperto un'indagine. L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 6.20 di stamattina. In questo momento sul posto stanno operando 7 elicotteri e una quarantina di tecnici del soccorso.

Non sono state rese note ulteriori informazioni sull'accaduto.Sono in orso le operazioni di soccorso e quelle per la ricerca di dispersi. Non è chiaro quante siano le vittime del crollo, le forze dell'ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti in queste ore. Sarebbero almeno 15 gli alpinisti coinvolti, ma non è stato diffuso un bilancio riguardante vittime o dispersi. Ulteriori notizie a riguardo arriveranno solo nelle prossime ore, quando ci saranno i primi riscontri dei soccorritori intervenuti sul posto. Secondo quanto riferito dalle autorità, altri alpinisti che erano sul posto sono stati evacuati e portati in salvo. Anche le dinamiche dei fatti restano da accertare tramite rilievi tecnici. Nelle prossime ore saranno ascoltate anche le versioni dei testimoni.

I seracchi sono formazioni tipiche dei ghiacciai derivanti dall'apertura di crepacci. La caduta di un seracco è molto pericolosa per gli alpinisti e per i centri abitati a valle. I crolli non dipendono dalle temperature ma dai movimenti dei ghiacciai. Possono verificarsi in qualsiasi momento a prescindere dalle condizioni meteorologiche.