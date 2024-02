Travolge un uomo in scooter e scappa, 58enne muore a Reggio Emilia Un 58enne in sella al suo scooter ha perso la vita ieri, travolto da un’auto. Il conducente si è allontanato dal luogo dello schianto senza prestare soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Incidente stradale mortale nei pressi di Reggio Emilia, dove un 58enne ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto pirata. La vittima era a bordo di uno scooter ed è stata investita ieri notte, senza ricevere soccorso. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, sembra che non avesse il casco o che quest'ultimo si sia sfilato al momento dell'impatto.

Lo schianto è avvenuto in tarda serata a Massenzatico, frazione di Reggio Emilia. Erano circa le 21.30 quando la vittima, un 58enne residente a Casalgrande, è stato travolto mentre era in sella: è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. L'automobilista responsabile è fuggito senza prestare soccorso ed è stato poi rintracciato dalla polizia locale poche ore più tardi. Si tratta di è un 27enne residente a Massenzatico, proprio nei pressi del luogo della tragedia.

Trasportato d'urgenza all'Arcispedale Santa Maria Nuova, il 58enne è apparso subito in condizioni critiche e non c'è stato nulla da fare: è morto poche ore più tardi. Ora la salma è a disposizione della magistratura che ha aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità del conducente dell'auto. Per arrivare a lui, la polizia locale ha seguito le tracce del liquido perso dal radiatore dopo lo scontro. Si era rifugiato presso la propria abitazione, dopo l'incidente.

Immediatamente è stato sottoposto ad alcoltest ed esami tossicologici. Al momento non risulta essere in stato di fermo, ma è stato denunciato a piede libero. Ora è stata disposta la sospensione in via cautelare della patente e dovrà rispondere di accuse pesanti: omicidio stradale e omissione di soccorso.